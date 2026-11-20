Công an xã Lệ Thủy bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp và thu 3 xe máy tang vật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Lệ Thủy đã làm rõ 2 đối tượng liên quan đến vụ trộm là P.V.L (2010) và P.V.T (2008, cùng trú xã Tân Mỹ, Quảng Trị). Ngày 19-11, Công an xã Lệ Thủy cho biết, qua đấu tranh mở rộng, 2 đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe mô-tô khác tại địa bàn xã Cam Hồng và xã Tân Mỹ (Quảng Trị). Hiện, Công an xã Lệ Thủy đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết của vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.