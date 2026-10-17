Truy xét nhanh 2 đối tượng cướp tài sản của 2 nữ khách nước ngoài

Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra làm rõ, truy xét thành công và bắt giữ hai đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của hai nữ du khách quốc tịch Ý.

Lực lượng Công an bàn giao chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 17 Pro Max đến chị Miriam Monori và chị Lucrezia.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 15/10/2026, chị Miriam Monori (26 tuổi) và chị Lucrezia (28 tuổi, cùng quốc tịch Ý) đến Công an phường Phú Bài, TP Huế trình báo về việc bị hai người đàn ông đi xe máy áp sát, cướp giật một cái điện thoại di động hiệu iPhone 17 Pro Max màu xám khi đang lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 18A, theo hướng từ cầu Trường Hà lên phường Phú Bài.

Công an phường Phú Bài liền ghi nhận sự việc, tiến hành xác minh và báo cáo lên cấp trên. Ban Giám đốc Công an TP Huế lập tức chỉ đạo Phòng CSHS khẩn trương phối hợp với Công an phường Phú Bài, Công an xã Phú Vang và Tổ tuần tra, kiểm soát 785 Công an TP Huế triển khai lực lượng, phương tiện để truy xét.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, sắc bén, lực lượng Công an nhanh chóng làm rõ và bắt giữ hai đối tượng gây án là Nguyễn Công Bình (SN 1993, quê phường Thuận An, TP Huế, hiện trú tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và Trần Lợi (SN 2000, trú phường Thuận An).

Hai đối tượng Nguyễn Công Bình và Trần Lợi cùng phương tiện gây án.

Qua truy xét, lực lượng Công an đã thu hồi được điện thoại di động hiệu iPhone 17 Pro Max là tang vật vụ việc.

Sau khi nhận lại đầy đủ tài sản, chị Miriam Monori và chị Lucrezia bày tỏ vui mừng, cảm kích. Các du khách gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an TP Huế đã tận tâm, nhanh chóng vào cuộc, truy xét và sớm thu hồi được tài sản cho du khách.