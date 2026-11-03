Truy xét kẻ cướp giật điện thoại

Đối tượng Huy bị bắt giữ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương truy xét và khoanh vùng khu vực đối tượng lẩn trốn. Đến chiều 28-10-2026, cơ quan Công an đã bắt giữ được thủ phạm là Cao Thái Bảo Huy (1992, trúphường Hội Phú, Gia Lai) đang lẩn trốn tại làng Pong (xã Ia Dơk, Gia Lai), thu hồi tang vật vụ cướp giật. Tại cơ quan Công an, Huy thừa nhận đã cướp giật điện thoại của em N. đem bán lấy tiền tiêu xài. Được biết, Huy là đối tượng nghiện ma túy thuộc diện quản lý của Công an phường Hội Phú và có tiền án về các tội trộm cắp tài sản và ma túy.