Truy xét hành tung, bắt giữ nhiều tội phạm nước ngoài trốn nã tại Khánh Hòa

Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, bắt giữ các đối tượng người nước ngoài vi phạm pháp luật và trốn nã trên địa bàn.

Thời gian qua, Công an tỉnh Khánh Hòa đã liên tiếp lật tẩy hành tung, bắt giữ nhiều tội phạm ngoại quốc nguy hiểm đang lẩn trốn, cũng như bắt giữ các đối tượng người nước ngoài hoạt động phạm tội trên địa bàn. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện, bắt giữ 10 người nước ngoài bị truy nã đỏ; 289 trường hợp người nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng; 116 trường hợp bị áp dụng hình phạt bổ sung là trục xuất do vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Khánh Hòa, khi lẩn trốn tại Việt Nam, nhiều đối tượng truy nã đỏ tìm cách thay đổi thông tin trên hộ chiếu, nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ, hạn chế việc xuất cảnh bằng đường hàng không để tránh bị phát hiện. Không ít đối tượng lựa chọn những nơi có đông người nước ngoài sinh sống như căn hộ, condotel, các khu phức hợp để ẩn náu. Do đó, việc chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn không chỉ góp phần phòng ngừa tội phạm mà còn trực tiếp phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Gần đây nhất, vào tối 20-10-2026, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra hành chính 4 căn biệt thự trên địa bàn phường Nam Nha Trang, phát hiện nhiều đối tượng người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú, có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng trực tuyến và sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 9/18 trường hợp người Trung Quốc không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định. Kiểm tra các thiết bị điện tử thu giữ tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện nhiều máy tính, điện thoại đang hoạt động hiển thị các cửa sổ trò chuyện có nội dung vận hành đánh bạc trực tuyến và quảng cáo cho vay lãi nặng hướng đến người dân Trung Quốc. Đáng chú ý, tại hiện trường có nhiều dấu hiệu của hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy và qua test nhanh đã phát hiện 9 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra việc đăng ký lưu trú đối với người nước ngoài.

Tương tự, với tinh thần chủ động, cảnh giác, trách nhiệm trong công tác quản lý người nước ngoài, giữa tháng 8-2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an tỉnh Khánh Hòa, đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 2 công dân Trung Quốc là đối tượng đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã. Hai đối tượng, gồm: Xu Pinfan (1982, quốc tịch Trung Quốc) và Xu Pindi (1983, quốc tịch Trung Quốc). Trên cơ sở thông tin được xác định, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, kịp thời bắt giữ và hoàn tất các thủ tục để bàn giao 2 đối tượng cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Cũng qua công tác kiểm tra cư trú, cuối tháng 6-2026, Công an phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) đã phát hiện Kwon Jongkoog (1980, quốc tịch Hàn Quốc) là đối tượng đang bị truy nã quốc tế về hành vi: “Lừa đảo” đang lưu trú tại địa bàn phường Bắc Nha Trang. Đây là đối tượng bị cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc yêu cầu dẫn bắt để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật của nước sở tại. Sau bắt giữ đối tượng Kwon Jongkoog, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Bắc Nha Trang tiến hành các thủ tục pháp lý, bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Trước đó, đầu tháng 4 năm 2026, qua công tác rà soát, kiểm tra cư trú đối với người nước ngoài, Công an phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) phát hiện 9 người nước ngoài (6 người Hàn Quốc và 3 người Trung Quốc) ở tại một cơ sở lưu trú ở Khu đô thị An Bình Tân có biểu hiện nghi vấn. Kết quả xác minh cho thấy, trong số 9 người này có 3 người quốc tịch Hàn Quốc bị Interpol truy nã về các tội hoạt động tội phạm có tổ chức và lừa đảo, gồm: Kim Hansaem (1995); Park Gyoungmo (1997) và Cho Wooseok (1998).Trong quá trình kiểm tra, lượng chức năng phát hiện tại đây có hàng trăm máy tính và hơn 400 điện thoại di động được sử dụng để phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Những vụ việc trên cho thấy nhờ chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời phát hiện và đấu tranh với các hoạt động lợi dụng việc xuất nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam để lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan chức năng nước ngoài. Mỗi vụ việc được phát hiện, mỗi đối tượng truy nã được bắt giữ không chỉ góp phần phòng ngừa tội phạm mà còn trực tiếp phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, góp phần tạo dựng môi trường du lịch Khánh Hòa an toàn, thân thiện. Đây cũng là minh chứng sinh động cho sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an Việt Nam với cơ quan chức năng các nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần xây dựng môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh cho người dân, doanh nghiệp và du khách.