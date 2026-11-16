Truy xét đối tượng bỏ mặc nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường sau khi gây TNGT

Trước đó, ngày 14/11, ngay sau khi nắm tình hình thông tin phản ánh về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên mạng xã hội (MXH) và tiếp nhận đơn trình báo của công dân B.V.N. (trú xã An Phú, Quảng Ngãi) về việc đề nghị làm rõ đối tượng điều khiển xe ô tô con màu trắng gây TNGT khiến vợ anh là chị C.T.T.L. (SN 1996) bị thương, xảy ra vào chiều tối 13/11 trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Thọ Phong, Quảng Ngãi) rồi bỏ chạy khỏi hiện trường; Trưởng phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 nhanh chóng phân công lực lượng, khẩn trương truy xét, làm rõ vụ việc.

Ông T.T.H khai báo hành vi sau khi gây TNGT, rời khỏi hiện trường rồi bỏ mặc nạn nhân.

Hiện trường vụ TNGT - Ảnh: trích từ camera

Mặc dù công tác truy xét gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, chỉ hơn 12h đồng hồ kể từ lúc tiếp nhận thông tin trên MXH và hơn 1h kể từ lúc tiếp nhận đơn trình báo của công dân B.V.N., lực lượng CSGT Công an tỉnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi) tiến hành truy xét, xác minh và nhanh chóng làm rõ đối tượng liên quan.

Tại cơ quan Công an, ông T.T.H (SN 1979; thôn Long Bàn, phường Trương Quang Trọng) thừa nhận đã điều khiển xe ô tô con BKS 76A-22.xx9 va chạm với xe mô tô đi phía trước cùng chiều, vào chiều tối ngày 13/11 tại Km1051+100, Quốc lộ 1 (thuộc địa phận xã Thọ Phong). Sau đó, ông H không dừng lại, rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân, không đến trình báo ngay với cơ quan Công an, Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất.

Theo Đại tá Vũ Thanh Giang -Trưởng phòng CSGT, TNGT xảy ra là điều không ai mong muốn, nhưng điều đáng lên án hơn cả là hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy, trốn tránh trách nhiệm, mặc cho nạn nhân trong tình trạng nguy hiểm.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSGT Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xác minh và giải quyết theo quy định của pháp luật.