Truy xét, bắt nhóm đối tượng đập phá hàng loạt xe ô-tô trong đêm tại Nghệ An

Cơ quan Công an bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Ngày 20-10, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ nhiều ô-tô đỗ trước chung cư T&T Victoria (số 1- Quang Trung, phường Thành Vinh) bị đập vỡ kính trong đêm 18-10, gồm: Lý Xuân Hoạt (2009), N.Đ.H. (2013, cùng trú phường Hoàng Mai, Nghệ An) và Hồ Hùng Mạnh (2010, trú tại phường Vinh Phú, Nghệ An).

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nhóm đối tượng trên còn liên quan đến vụ đập kính 2 ô-tô xảy ra tại xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) trong cùng ngày 18-10. Các tình tiết liên quan, động cơ và hành vi cụ thể của các đối tượng đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ.

Theo đó, rạng sáng 19-10, tại khu vực vỉa hè trước chung cư T&T Victoria (phường Thành Vinh) và vỉa hè ở xóm Phượng Lịch 2 (xã Diễn Châu) đã liên tiếp xảy ra các vụ việc “Cố ý làm hư hỏng tài sản” bằng hình thức đập bể kính lái của xe ô-tô nhằm trộm cắp tài sản.

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo Công an phường, xã tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng gây án.

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ tiếp nhận tin báo, sáng 20-10, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành truy xét, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng thực hiện hành vi: “Cố ý làm hư hỏng tài sản” của 2 vụ việc nói trên, gồm: Lý Xuân Hoạt; N.Đ.H và Hồ Hùng Mạnh.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Lý Xuân Hoạt.

Theo đó, do thiếu tiền tiêu xài, 3 đối tượng thống nhất tìm các xe ô-tô không có người trông coi, đập bể kính để lấy trộm tài sản. Hoạt điều khiển xe mô-tô chở H. và Hùng đi theo tuyến Quốc lộ 1A từ địa phận phường Hoàng Mai vào xã Diễn Châu. Khoảng 2 giờ ngày 19-10, khi đến địa phận xóm Phượng Lịch 2 (xã Diễn Châu), phát hiện xe ô-tô không có người trông coi, Hoạt xuống xe, cầm theo dụng cụ phá kính ô-tô khẩn cấp để đập vỡ cửa kính lái phía sau với mục đích tìm kiếm tài sản để lấy trộm. Còn H. điều khiển xe mô-tô, chở Mạnh đứng cách đó khoảng 30m để cảnh giới. Tuy nhiên, do không thấy tài sản có giá trị nên 3 đối tượng di chuyển, tìm các xe ô-tô khác.

Với cách thức như trên, khoảng 3 giờ ngày 19-10, tại phường Thành Vinh, lợi dụng vỉa hè trước chung cư T&T Victoria không có camera an ninh và người trông coi. Hoạt đã sử dụng dụng cụ phá kính đập liên tiếp 8 xe ô-tô nhưng không tìm thấy tài sản nên bỏ đi.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, 03 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ. gồm: 1 xe mô-tô (không BKS), 1 dụng cụ phá kính khẩn cấp. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và các hành vi vi phạm liên quan của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Hàng loạt xe ô-tô bị đập vỡ kính và tang vật liên quan đến vụ việc bị thu giữ.

Qua các vụ việc nói trên, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân, không để tiền, tài sản có giá trị và giấy tờ quan trọng trong xe ô-tô khi không có người trông coi; đồng thời lựa chọn vị trí đỗ xe an toàn, có hệ thống camera giám sát và khóa cửa xe cẩn thận trước khi rời đi.

Đối với ban quản lý khu chung cư, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại khu vực nhà để xe, rà soát và bảo đảm hệ thống camera giám sát hoạt động hiệu quả, kịp thời phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Khi phát hiện hành vi đập phá kính ô-tô, trộm cắp tài sản hoặc các dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xác minh, xử lý.