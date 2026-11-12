Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Ngày 12/11, Công an phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh cho biết, sau 6h truy xét, Công an phường đã tìm lại tài sản và bắt giữ đối tượng trộm cắp cả xe máy và hàng hóa trên xe của một shipper (người giao hàng).

Lê Chí Hùng nhanh chóng bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 11/11, trong lúc giao hàng, anh Tôn Văn Tuấn để xe mô tô Yamaha Exciter màu xanh - trắng, biển số 68M1-093.00 trước nhà trọ số 25/1 đường Thuận Giao 31, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao để vào giao hàng.

Do anh Tuấn vẫn cắm chìa khóa trên xe có nhiều hàng COD trị giá khoảng 9-10 triệu đồng nhưng không có người trông giữ nên đối tượng đã nhanh chóng lấy luôn chiếc xe cùng hàng hóa rồi bỏ chạy.

Số tài sản trên xe của bị hại.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Thuận Giao khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, truy xét đối tượng và phương tiện. Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện Lê Chí Hùng (SN 1997, thường trú tại phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh) đang điều khiển chiếc xe trộm cắp tại địa bàn phường Lái Thiêu, tiến hành mời về làm việc.

Qua đấu tranh, Hùng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lợi dụng sơ hở của người giao hàng, lấy trộm xe để tìm nơi bán.

Lê Chí Hùng chỉ nơi giấu chiếc biển số xe.

Chiếc xe tang vật vụ án.

Trên đường đi, đối tượng tháo giỏ hàng, vứt bỏ và tiếp tục tháo biển số nhằm che giấu nguồn gốc phương tiện. Tuy nhiên, mọi tính toán vẫn không qua được quá trình truy xét của lực lượng Công an phường Thuận Giao.