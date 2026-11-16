Truy vết xe tải vi phạm qua phản ánh của người dân, phạt tổng cộng 112,5 triệu đồng

Trước đó, người dân phản ánh thông tin về trường hợp một chiếc xe tải không rõ biển số lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh vi phạm nhiều lỗi giao thông.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã khẩn trương tiến hành xác minh được chiếc xe tải trên mang BKS: 29H-889.XX do tài xế P.V.S. (SN 1993, trú tại Tuyên Quang) điều khiển.

Hình ảnh xe tải vi phạm trên đường phố Hà Nội.

Theo đó, lực lượng chức năng xác định xe tải 29H-889.XX đã vi phạm các lỗi: điều khiển ô tô tải làm rơi vãi đất đá xuống đường; gắn biển số bị che lấp chữ, số, màu sắc của biển số; điều khiển ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật; điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép từ trên 30% đến 50%.

Tài xế P.V.S. đã bị lập biên bản xử phạt với tổng mức phạt là 32,5 triệu đồng. Đồng thời, tài xế bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngoài ra, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng lập biên bản xử phạt chủ phương tiện là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng V.H. (địa chỉ tại phường Yên Sở) với các hành vi vi phạm: đưa ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật tham gia giao thông; giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi chở quá tải.

Tổng mức phạt đối với công ty này là 80 triệu đồng. Phương tiện cũng bị tước quyền sử dụng chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tem kiểm định và phù hiệu xe trong 2 tháng.