Truy tố vắng mặt Chủ tịch HĐQT Công ty Cây xanh Công Minh

Ngoài Nguyễn Công Minh, vụ án còn có 46 bị can khác bị truy tố về cùng tội danh.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2019 đến năm 2023, Nguyễn Công Minh đã thành lập, điều hành hệ thống Cây xanh Công Minh, tiếp cận các cá nhân có thẩm quyền ở địa phương tác động để được tạo điều kiện trúng thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ).

Bị can Minh trực tiếp hoặc chỉ đạo thành viên HĐQT, các Giám đốc khu vực, Trưởng Ban pháp lý/Trưởng phòng kỹ thuật khu vực, Giám đốc chi nhánh và nhân viên được giao đứng tên giám đốc công ty trong hệ thống câu kết với chủ đầu tư trước, trong quá trình thực hiện dự án để can thiệp từ quá trình khảo sát địa bàn, lựa chọn loại cây trồng, mức giá, lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Một gói thầu trồng cây xanh do Công ty Cây xanh Công Minh thực hiện ở TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (cũ)

Bị can phối hợp với các đối tượng thực hiện gói thầu tư vấn thiết kế, lập báo cáo để nâng khống giá vật liệu đưa vào dự toán; móc nối với chủ đầu tư đưa các tiêu chí, điều kiện hạn chế đối thủ cạnh tranh vào hồ sơ mời thầu; tiếp nhận thông tin về giá gói thầu, hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành để lựa chọn các công ty trong hệ thống có đủ tiêu chí, năng lực về nhân sự, dự án tương tự theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Sau khi trúng thầu, công ty và nhân sự theo hồ sơ dự thầu không thực hiện việc dự án, mà giao cho Giám đốc chi nhánh tại địa bàn có dự án trực tiếp tổ chức thi công hoặc thuê nhân sự khác thi công; lựa chọn các công ty khác làm “quân xanh” tham gia dự thầu, giúp cho một công ty trong hệ thống của Nguyễn Công Minh trúng thầu.

Các công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh đã trúng thầu 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố, gây thiệt hại tổng số tiền hơn 790,7 tỷ đồng.

Từ năm 2019 đến 2023, quá trình tổ chức triển khai các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, các bị can đại diện chủ đầu tư trên địa bàn huyện Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (cũ) đã tạo điều kiện cho Thái Hữu Dũng, Phan Duy Châu được phối hợp với đơn vị tư vấn từ giai đoạn lập dự toán, tham gia cuộc họp, tiếp cận thông tin, tài liệu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu; qua đó, giúp Thái Hữu Dũng, Phan Duy Châu nâng khống giá nguyên vật liệu, tham gia và trúng thầu các dự án trên địa bàn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Các cơ quan tố tụng kết luận, trong vụ án, Phan Văn Linh với vai trò Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong (cũ), can thiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện 5 dự án, gây thiệt hại gần 6,2 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 260 triệu đồng.

Đặng Trọng Vân với vai trò Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (cũ), can thiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện 3 dự án, gây thiệt hại gần 3,7 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi bất chính 60 triệu đồng.

Võ Đắc Hóa với vai trò Chủ tịch UBND huyện Gio Linh (cũ), đã can thiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện 4 dự án, gây thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.