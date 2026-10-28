Truy tố vắng mặt Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh gây thiệt hại hơn 790 tỷ đồng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Công Minh (SN 1972, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh) và 46 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 BLHS. Bị can Nguyễn Công Minh hiện đang bỏ trốn, bị truy nã.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2023, bị can Minh đã thành lập, điều hành hệ thống Cây xanh Công Minh, tiếp cận các cá nhân có thẩm quyền ở địa phương tác động để được tạo điều kiện trúng thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố (cũ).

Bị can Nguyễn Công Minh đang bỏ trốn, bị truy nã ﻿vắng mặt.

Bị can Minh trực tiếp hoặc chỉ đạo thành viên Hội đồng quản trị, các Giám đốc Khu vực, Trưởng Ban pháp lý, Trưởng phòng kỹ thuật Khu vực, Giám đốc chi nhánh và nhân viên được giao đứng tên giám đốc công ty trong hệ thống câu kết với chủ đầu tư trước.

Việc này giúp hệ thống Công ty Cây xanh Công Minh trong quá trình thực hiện dự án để can thiệp từ quá trình khảo sát địa bàn, lựa chọn loại cây trồng, mức giá, lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, Tổng Công ty Cây xanh Công Minh sẽ phối hợp với các đối tượng thực hiện gói thầu tư vấn thiết kế, lập báo cáo để nâng khống giá vật liệu đưa vào dự toán; móc nối với chủ đầu tư đưa các tiêu chí, điều kiện hạn chế đối thủ cạnh tranh vào hồ sơ mời thầu.

Một trong những gói thầu Tổng Công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (cũ).

Tổng Công ty Cây xanh Công Minh cũng được tiếp nhận thông tin về giá gói thầu, hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành để lựa chọn các công ty trong hệ thống có đủ tiêu chí, năng lực về nhân sự, dự án tương tự theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Sau khi trúng thầu, Tổng Công ty Cây xanh Công Minh và nhân sự theo hồ sơ dự thầu không thực hiện việc dự án, mà giao cho Giám đốc chi nhánh tại địa bàn có dự án trực tiếp tổ chức thi công hoặc thuê nhân sự khác thi công.

Nhóm này còn lựa chọn các công ty khác làm “quân xanh” tham gia dự thầu, giúp cho công ty trong hệ thống của Tổng Công ty Cây xanh Công Minh của bị can Minh trúng thầu.

Bằng thủ đoạn trên, các công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh trúng thầu 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố, gây thiệt hại tổng số tiền hơn 790 tỷ đồng.

Viện kiểm sát xác định, từ năm 2019 đến 2023, quá trình tổ chức triển khai các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, các bị can đại diện chủ đầu tư trên địa bàn các huyện cũ của tỉnh Quảng Trị là Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa, Triệu Phong có hành vi tạo điều kiện cho người của Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Do đó, doanh nghiệp này được phối hợp với đơn vị tư vấn từ giai đoạn lập dự toán, tham gia cuộc họp thuyết minh báo cáo, tiếp cận thông tin, tài liệu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu. Qua đây, Tổng Công ty Cây xanh Công Minh nâng khống giá nguyên vật liệu, tham gia và trúng thầu các dự án trên địa bàn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Viện kiểm sát xác định, bị can Minh thực hiện các hành vi nâng giá cây, thông thầu, gian lận trong đấu thầu đối với 1.218 dự án với tổng giá trị hợp đồng 3.962 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 790 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân hơn 264 tỷ đồng.

Do bị can Nguyễn Công Minh không có mặt ở địa phương, không xác định được bị can đang ở đâu, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, đăng thông tin công khai, thực hiện thủ tục điều tra, truy tố vắng mặt theo quy định.