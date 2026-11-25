VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn) và 12 bị can khác về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Cưỡng đoạt tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn "thần đèn". Ảnh: VTV

Theo hồ sơ vụ án, Tuấn “thần đèn” từng có 5 tiền án. Cụ thể, năm 1996, Tuấn bị TAND TP Thanh Hóa tuyên phạt 4 tháng 22 ngày tù về tội Cố ý gây thương tích. Năm 1999, TAND TP Thanh Hóa tuyên phạt 6 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Năm 2003, Tuấn bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về tội Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội Gây rối trật tự công cộng.

Năm 2014, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt Tuấn 3 năm tù về tội Cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác và Cho vay lãi nặng.

Gần đây nhất, năm 2020, TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt Tuấn 11 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị can được ra trại ngày 24/3/2020, chấp hành xong bản án và được xóa án tích kể từ ngày 24/3/2022.

Về hành vi trong vụ án này, VKSND Tối cao xác định cuối năm 2021, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn), Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành cùng thống nhất góp vốn, mỗi người 3 tỷ đồng nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty ALMA.

Công ty ALMA được cấp phép khai thác mỏ Tượng Sơn với diện tích mỏ 53.000 m2; trữ lượng khai thác hơn 1,6 triệu m3; công suất khai thác 2 năm đầu là 400.000 m3/năm, từ năm thứ 3 là 280.000 m3/năm; thời hạn 5 năm.

Từ tháng 7/2024 đến tháng 5/2025, các bị can Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành đã thống nhất tổ chức hoạt động khai thác tại Mỏ đất Tượng Sơn trái quy định của Giấy phép số 89.

Tiếp nhận chỉ đạo của các bị can nêu trên, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường, Lê Ngọc Tùng đã trực tiếp triển khai, chỉ đạo nhân viên tại Mỏ đất Tượng Sơn khai thác ngoài ranh giới, vượt công suất tổng khối lượng 169.231 m³ đất đá ở trạng thái tự nhiên, trị giá 14 tỷ đồng.

Tuấn thần đèn phân chia lợi nhuận cho 3 cổ đông theo tỷ lệ Tuấn 40%, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người nhận 30%. Lợi nhuận được trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Đến tháng 3-4/2025, khi cơ quan chức năng thanh tra, lo sợ bị phát hiện, Tuấn thần đèn và Trịnh Văn Tuấn, Trịnh Xuân Thành cùng trao đổi, thống nhất tìm người đứng tên hộ cổ phần. Tuy nhiên, 3 bị can vẫn là cổ đông, hưởng lợi nhuận.

Trong đó, bị can Nguyễn Anh Tuấn hưởng lợi 10 tỷ đồng; Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành hưởng lợi 7 tỷ đồng.

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2025, Nguyễn Anh Tuấn đã chỉ đạo Trần Trọng Hiếu, Giám đốc Công ty Thuận Lợi và Trịnh Ngọc Thành, Giám đốc mỏ tổ chức khai thác tại Mỏ đất xã Hợp Lý, vượt độ sâu, công suất, trữ lượng, ranh giới mỏ, tổng khối lượng 1.063.985 m³ ở trạng thái tự nhiên, trị giá 85 tỷ đồng.

VKSND Tối cao xác định hành vi của các bị can Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn, Trịnh Xuân Thành phạm vào tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Các bị can Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường, Lê Ngọc Tùng, Trần Trọng Hiếu và Trịnh Ngọc Thành có vai trò đồng phạm.

Tổng giá trị khoáng sản khai thác trái phép ở cả 2 hành vi là hơn 99 tỷ đồng.