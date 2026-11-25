Tuấn "Thần đèn" cùng hai người cháu, bị can Cường và Long (từ trái qua phải). (Ảnh: Bộ Công an)

Liên quan vụ án, 12 bị can khác bị truy tố về các tội: Cưỡng đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án này sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Khai thác trái phép hơn 1,2 triệu m³ đất tại hai mỏ ở Thanh Hóa

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Tuấn "Thần đèn", Tuấn HD và Trịnh Xuân Thành thống nhất góp tổng số 8 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và công trình giao thông ALMA.

Sau khi nhận chuyển nhượng, Tuấn "Thần đèn" và Thành giao Tuấn HD thực hiện các thủ tục để công ty được cấp quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất xã Tượng Sơn, Thanh Hóa.

Khoảng tháng 10/2023, Công ty ALMA của Tuấn "Thần đèn" trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất xã Tượng Sơn, Thanh Hóa trữ lượng 1,6 triệu m³ với số tiền 3,34 tỷ đồng. Năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép cho Công ty ALMA được khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn với diện tích mỏ 53.000m2.

Tuy nhiên, Tuấn "Thần đèn" và các đồng phạm tổ chức khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới theo giấy phép với tổng sản lượng 169.231m3 đất, đá ở trạng thái tự nhiên, tương đương 219.329m³ ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng.

Tuấn "Thần đèn" được hưởng lợi 10 tỷ đồng từ hoạt động khai thác tại mỏ Tượng Sơn, Tuấn HD và Thành mỗi người được hưởng 7 tỷ đồng.

Ngoài Công ty ALMA, Tuấn "Thần đèn" còn bị cáo buộc là chủ sở hữu thực tế 100% vốn của Công ty Thuận Lợi, trực tiếp điều hành, quyết định mọi hoạt động và hưởng toàn bộ lợi ích từ công ty này.

Cáo trạng xác định từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2025, tại mỏ đất xã Hợp Lý, Tuấn "Thần đèn" đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức khai thác vượt độ sâu, công suất, trữ lượng và ranh giới mỏ.

Tổng khối lượng đất khai thác trái phép tại mỏ này là hơn 1 triệu m³, trị giá hơn 85 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị can còn vi phạm quy định về kế toán. Điều tra xác định, số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA đối với các khách hàng là hơn 7,6 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 1,6 tỷ đồng.

Công ty ALMA cũng khai thác 78.483m³ đất đá nhưng bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế, phí đối với khối lượng khoáng sản này, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 826 triệu đồng.

Dùng luật "giang hồ" ép doanh nghiệp đối thủ

Ở hành vi cưỡng đoạt tài sản, kết quả điều tra xác định, Tuấn "Thần đèn" cùng đàn em đã khai thác 96.544m³ đất tại mỏ của Công ty DHT. Doanh nghiệp này do ông Đậu Văn Tuấn làm Giám đốc và vợ chồng chị gái của ông Tuấn là bà Đậu Thị Hường, ông Hoàng Văn Thịnh cùng tham gia điều hành hoạt động.

Công ty DHT được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác mỏ đất xã Tượng Sơn trước và đến tháng 6/2024, Công ty ALMA cũng được cấp phép khai thác mỏ này.

Điều tra xác định, Công ty DHT không hề khai thác sang phần đất của mỏ của ALMA. Tuy nhiên, tháng 8/2024, Tuấn "Thần đèn" chỉ đạo đàn em nhiều lần gọi điện thoại cho ông Hoàng Văn Thịnh (Phó Giám đốc Công ty DHT) đòi bồi thường tiền với lý do trước đây Công ty DHT đã khai thác sang phần đất được cấp cho Công ty ALMA.

Trong các lần trao đổi, Nguyễn Anh Tuấn nói với ông Thịnh nội dung: "Mỏ của tôi là đất đấu giá, không trả là không được, giá đền bù sẽ có người liên hệ" rồi tắt máy.

Ngày 22/8/2024, Tuấn HD cùng Long Pheo, Nguyễn Mạnh Cường và khoảng 8-10 người đi trên 3 xe bán tải đến Công ty DHT ép buộc ông Thịnh tham gia đo phần đất bị sạt lở giáp ranh giữa mỏ của Công ty ALMA và mỏ của Công ty DHT; nhận phần bị sạt lở này là do Công ty DHT khai thác của Công ty ALMA.

Quá trình đo đạc, Nguyễn Mạnh Cường còn mời ông Trần Công Văn (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tượng Sơn); ông Lê Ngọc Tỉnh (Trưởng Công an xã Tượng Sơn) và bà Trần Thị Viên (công chức địa chính Ủy ban nhân dân xã Tượng Sơn) tham gia chứng kiến.

Các bị can cũng ép ông Thịnh phải ra Ủy ban nhân dân xã, ký biên bản do Tuấn HD lập thể hiện Công ty DHT khai thác sang mỏ của ALMA. Khi đó, các đối tượng còn lại bên phía Công ty ALMA đứng ở ngoài sân UBND xã Tượng Sơn nên dù đang có đại diện chính quyền, ông Thịnh vẫn lo sợ, phải làm theo ý chúng.

Sau khi ký biên bản, nhóm Nguyễn Mạnh Cường nhiều lần trực tiếp đến mỏ gặp hoặc gọi điện thoại cho ông Hoàng Văn Thịnh gây sức ép, buộc ông phải trả 3 tỷ đồng. Bị hại phải nhờ Phó Chủ tịch xã Trần Công Văn thương lượng, giảm tiền xuống 700 triệu.

Tháng 10/2024, ông Thịnh gọi điện thoại báo cho ông Trần Công Văn, rồi cùng với Đậu Văn Tuấn mang tiền đến phòng làm việc của ông Văn tại Ủy ban nhân dân xã Tượng Sơn giao cho Nguyễn Mạnh Cường.

Tuy nhiên, Nguyễn Mạnh Cường và Tuấn "Thần đèn" nhận thấy việc nhận tiền là sai nên chuyển sang phương án ALMA sẽ khai thác đất trong phần mỏ của Công ty DHT.

Theo điều tra, từ chỉ đạo của Nguyễn Anh Tuấn, phía Công ty ALMA đã cho nhân viên tổ chức khai thác 96.544m³ đất trên diện tích mỏ của Công ty DHT để bán. Do biết Nguyễn Anh Tuấn là dân "giang hồ" tại Thanh Hóa nên Công ty DHT không dám ngăn cản và tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Giai đoạn điều tra, Viện Kiểm sát ghi nhận 13 bị can đã nộp khắc phục tổng 39,6 tỷ đồng, riêng Tuấn "Thần đèn" được vợ nộp 25,3 tỷ đồng.