Truy tố tài xế nhiều lần trộm cắp đồ hiệu của bà chủ trị giá 8,5 tỷ đồng

Viện KSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Son (SN 1996, ở xã Nghĩa Dân, Hưng Yên) về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo cáo trạng, Son là lái xe của chị N (SN 1976, ở Khu đô thị thành phố Giao Lưu, Hà Nội).

Do cần tiền chi tiêu cá nhân nên khi biết chị N có nhiều túi xách giá trị cao như: Hermes, Dior, Louis Vuitton..., không thường xuyên sử dụng, cất trong phòng ngủ nên Son nảy sinh ý định trộm cắp để đem bán.

Từ tháng 1 đến tháng 9/2025, Son lợi dụng sơ hở và nhiều lần lén lút vào phòng ngủ của chị N và phòng ngủ của người thân gia đình chị để trộm cắp. Sau đó, Son vào các hội nhóm mua đồ trên mạng xã hội để bán.

Túi xách Hermes là một trong những tài sản Son đã trộm cắp của chị N và bán được 400 triệu đồng.

Tháng 1/ 2025, lợi dụng sơ hở không ai trông giữ tài sản, Son đã vào phòng của con gái của chị N trộm cắp túi xách nhãn hiệu Dior, giấu vào túi để quà rồi mang ra ngoài.

Tiếp đó, Son chụp ảnh, tìm người mua và liên hệ được tài khoản “Mạnh Authentic” (chưa xác định được nhân thân) để thỏa thuận bán túi. Do Mạnh là người sinh sống tại TP Hồ Chí Minh nên đã nhờ bạn đến xem và mua với giá 40 triệu đồng.

Tháng 2/2025, Son lại vào phòng ngủ của gia đình chị N trộm cắp một chiếc khăn nhãn hiệu Louis Vuitton và một túi xách Hermes mang xuống ô tô cất giấu. Lần này, “Mạnh Authentic” mua lại chiếc khăn Louis Vuitton với giá 5 triệu đồng và một người khác mua túi Hermes với giá 400 triệu đồng.

Trong năm 2025, Son lợi dụng sơ hở, đã lén lút vào phòng ngủ của chị N trộm cắp tổng cộng 31 chiếc túi xách của những thương hiệu lớn như: Hermes; Dior; Louis Vuitton; một chiếc vòng vàng thương hiệu Cartier và một khăn thương hiệu Louis Vuitton.

Kết luận định giá tài sản 4 túi xách và 1 vòng vàng trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Đối với một khăn quàng cổ nhãn hiệu Louis Vuitton và 27 túi xách chưa thu được, theo lời khai của Son, anh ta đã bán cho ba người, thu được hơn 7,2 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, tổng trị giá tài sản của chị N bị chiếm đoạt là hơn 8,5 tỷ đồng.