Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 (Hà Nội) đã hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Quang Chiến (trú tại Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” sau vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương, 7 phương tiện hư hỏng.

Theo thông tin từ VTC News, dự kiến, ngày 25/11, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án.

Theo cáo trạng, khoảng 23h25 ngày 25/3, Vũ Quang Chiến điều khiển ô tô Lexus lưu thông đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa, Hà Nội. Phía trước, ô tô do anh Lê Thành T. điều khiển, chở chị Lê Thảo H., đang dừng chờ đèn đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền phong.

Do mệt mỏi, buồn ngủ, thiếu chú ý quan sát và không làm chủ tốc độ, Chiến lái xe đâm vào phía sau ô tô của anh T. Sau va chạm, chị H. xuống xe, ra hiệu cho anh T. đánh lái sang phải để tránh chiếc Lexus phía sau.

Khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Chiến tiếp tục nhấn ga khiến ô tô Lexus đâm vào đuôi xe của anh T. rồi lao sang làn đường ngược chiều.

Chiếc Lexus sau đó lần lượt va chạm với ô tô do anh Nguyễn Mạnh H. điều khiển và xe máy Honda Wave của anh Chu Thanh H. Cú tông mạnh khiến người đi xe máy bị hất văng về phía sau khoảng 15m.

Chiếc xe gây tai nạn tiếp tục đâm vào ô tô của anh Phạm Hùng D., sau đó lật ngang và văng trúng một ô tô khác do anh Lê Quang Đ. điều khiển. Do lực va chạm mạnh, xe của anh Đ. bị đẩy lùi, tiếp tục đâm vào ô tô do anh Phạm Thành T. điều khiển. Sau chuỗi va chạm liên tiếp, chiếc Lexus lật ngửa giữa đường.

Vụ tai nạn khiến anh Chu Thanh H. và anh Nguyễn Minh Đ. bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Kết luận giám định xác định anh Chu Thanh H. bị tổn thương cơ thể 76%, với nhiều chấn thương nghiêm trọng như gãy xương mũi, xoang hàm trái, gãy hai tay, gãy xương đùi và trật khớp gối. Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Đ. bị tổn thương cơ thể 23%.

Ngoài thiệt hại về sức khỏe, vụ tai nạn còn khiến 6 ô tô và một xe máy bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại tài sản được xác định gần 400 triệu đồng.

Thông tin từ báo Tiền phong cho hay, quá trình điều tra, gia đình bị cáo Chiến đã bồi thường, khắc phục hậu quả cho 6 người bị hại. Các khoản khắc phục bao gồm mua lại ô tô bị hư hỏng nặng của một người, thanh toán chi phí sửa chữa và thay thế phụ tùng cho những phương tiện còn lại.

Tuy nhiên, đối với anh Chu Thanh H. – người bị tổn thương cơ thể 76% – bị cáo Chiến vẫn chưa thực hiện bồi thường.

Nạn nhân yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 2,1 tỷ đồng, gồm chi phí khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, bồi dưỡng sức khỏe và khoản thu nhập bị mất trong thời gian điều trị, hồi phục.