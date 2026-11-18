Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 (Hà Nội) hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Quang Chiến (trú tại Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo dự kiến, ngày 25/11, Tòa án Nhân dân khu vực 4 - Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án.

Theo cáo trạng, khoảng 23h25 ngày 25/3, Vũ Quang Chiến lái ô tô Lexus lưu thông đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, Hà Nội). Thời điểm này, ô tô do anh Lê Thành T. cầm lái, chở theo chị Lê Thảo H., đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Do mệt mỏi, buồn ngủ, không chú ý quan sát và không làm chủ tốc độ, Chiến lái xe Lexus đâm vào đuôi ô tô của anh T. Sau va chạm, chị H. xuống xe, ra hiệu cho anh T. đánh lái sang phải để tránh chiếc Lexus phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh, Chiến tiếp tục nhấn ga, khiến xe đâm vào đuôi ô tô của anh T. rồi lao sang phần đường ngược chiều.

Chiếc Lexus sau đó va chạm với ô tô do anh Nguyễn Mạnh H. cầm lái, rồi đâm vào xe máy Honda Wave của anh Chu Thanh H. Cú tông mạnh khiến người đi xe máy bị đẩy ngược về phía sau khoảng 15m.

Chưa dừng lại, xe Lexus tiếp tục va chạm với ô tô của anh Phạm Hùng D. rồi bị lật ngang, văng trúng một ô tô khác do anh Lê Quang Đ. điều khiển.

Do lực tác động mạnh, xe của anh Đ. bị đẩy lùi, tiếp tục va chạm với ô tô của anh Phạm Thành T. Sau va chạm liên hoàn, chiếc Lexus lật ngửa trên đường.

Vụ tai nạn khiến anh Chu Thanh H. và anh Nguyễn Minh Đ. bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Kết luận giám định xác định anh Chu Thanh H. bị tổn thương cơ thể 76%, với nhiều chấn thương nghiêm trọng như gãy xương mũi, xoang hàm trái, gãy hai tay, gãy xương đùi và trật khớp gối còn anh Nguyễn Minh Đ. bị tổn thương cơ thể 23%.

Ngoài thiệt hại về sức khỏe, vụ tai nạn còn khiến 6 ô tô và một xe máy bị hư hỏng, tổng thiệt hại tài sản được xác định gần 400 triệu đồng.

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Chiến đã bồi thường, khắc phục thiệt hại cho 6 người bị hại. Việc khắc phục bao gồm mua lại ô tô bị hư hỏng nặng của một bị hại, thanh toán chi phí sửa chữa và thay thế phụ tùng cho các phương tiện khác.

Tuy nhiên, đối với anh Chu Thanh H., người bị thương tật 76%, bị cáo Chiến chưa thực hiện bồi thường.

Nạn nhân này yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 2,1 tỷ đồng, bao gồm chi phí khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, bồi dưỡng sức khỏe và khoản thu nhập bị mất trong thời gian điều trị, hồi phục.