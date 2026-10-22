Truy tố tài xế lẻn vào phòng ngủ của nữ đại gia, trộm lô hàng hiệu hơn 8,5 tỷ đồng

Ngày 22/10, VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Son (SN 1996, ở xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên) về tội "Trộm cắp tài sản", theo khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Ảnh minh họa.

Theo cáo buộc, Nguyễn Đức Son là lái xe của chị N (SN 1976, trụ tại khu đô thị thành phố Giao Lưu, TP Hà Nội).

Quá trình làm thuê, Son cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản của bà chủ. Biết chị N có nhiều túi xách hàng hiệu giá trị cao của nhiều nhãn hiệu như Hermes, Dior, Louis Vuitton, Son lên kế hoạch gây án.

Trong khoảng thời gian dài từ tháng 1/2025 - 9/2025, tài xế Son đã lợi dụng sơ hở của gia chủ, nhiều lần lén vào phòng ngủ của chị N để trộm cắp tài sản. Cáo buộc cho thấy, bị can có 26 lần trộm cắp.

Lần đầu tiên Son thực hiện hành vi diễn ra vào khoảng tháng 1/2025. Dịp đó, anh ta biết phòng ngủ không có ai, nên lẻn vào lấy chiếc túi xách nhãn hiệu Dior rồi giấu trong hộp quà mang ra ngoài.

Sau đó, Son chụp ảnh túi xách đăng lên mạng xã hội, bán được 40 triệu đồng cho tài khoản "Mạnh Authentic" (chưa xác định được nhân thân). Với cách làm tương tự, tháng 2/2025, Son trộm một túi xách Hermes và bán 400 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, trong năm 2025, Nguyễn Đức Son đánh cắp 31 chiếc túi xách hàng hiệu, vòng tay bằng vàng, khăn quàng đắt tiền...

Theo kết luận định giá tài sản, bốn túi xách hàng hiệu và chiếc vòng vàng có tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng.

Đối với khăn quàng nhãn hiệu Louis Vuitton và số túi xách còn lại, cơ quan chức năng chưa thu giữ được. Nguyễn Đức Son khai đã bán tang vật cho ba người, qua đó thu được tổng cộng hơn 7,2 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng đánh giá, tổng trị giá tài sản Son đánh cắp của chị N là hơn 8,5 tỷ đồng. Quá trình tố tụng, bị hại yêu cầu bị can bồi thường hơn 7,2 tỷ đồng nhưng đến nay, Son chưa thực hiện.