Truy tố Shark Thủy và đồng phạm vì chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng

Đây là lần thứ hai cơ quan công tố ban hành bản cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy. Trước đó, vụ án đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ điều tra bổ sung. Đến ngày 22-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Công ty Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo nhân viên tăng khống vốn điều lệ công ty, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy tại cơ quan điều tra. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame) và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỷ đồng lên hơn 962 tỷ đồng); tạo doanh thu khống (khoảng 70% doanh thu hàng năm) để xây dựng hình ảnh Công ty Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.

Sau khi thuyết phục được các nhà đầu tư, Nguyễn Ngọc Thủy đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau 1 năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho Nguyễn Ngọc Thủy.

Cơ quan điều tra xác định, nhân viên kinh doanh của Công ty Egame giới thiệu khách hàng mua cổ phần được hưởng hoa hồng 5% trên số tiền nhà đầu tư mua cổ phần.

Từ năm 2021 đến năm 2023, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non có số lượng khách hàng mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn. Trước tình hình đó, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo: khi nhân viên mời gọi được khách hàng đầu tư thì được sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, còn lại 30% nộp về công ty…

Với thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm bị xác định đã chiếm đoạt số tiền hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.