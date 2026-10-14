Truy tố Shark Thủy trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng

Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Egroup trước khi bị khởi tố.

Nâng khống vốn, tạo doanh thu giả để hút nhà đầu tư

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra thông báo đã hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đối với 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan. Trong đó, Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) và 28 bị can khác bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Đây là lần thứ hai Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Shark Thủy và các đồng phạm, sau khi hồ sơ vụ án được trả để điều tra bổ sung. Trước đó (ngày 22/9), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy cùng các bị can liên quan. Trong vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. 27 bị can còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

So với lần truy tố trước, số người bị xác định là bị hại tăng thêm 60, lên 10.123 người. Số tiền Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt cũng tăng từ 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng. Số tiền bị cáo buộc đưa hối lộ được giữ nguyên ở mức 32 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014, nhằm có tiền trả nợ, phục vụ nhu cầu cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Egroup kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), đã chỉ đạo nhân viên tăng khống vốn điều lệ Công ty Egroup, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo này, Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame, cùng Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup, bị cáo buộc nâng khống vốn điều lệ, cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Các bị can còn bị cáo buộc tạo doanh thu khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh Công ty Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả và có lợi nhuận cao, qua đó thu hút các nhà đầu tư.

Trong khi đó, Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame, phụ trách bộ phận kinh doanh, xây dựng kế hoạch huy động vốn; lập các chương trình quảng cáo, tiếp thị về dự án trường học, hiệu quả kinh doanh và bảng tính tỷ lệ lợi nhuận khi đầu tư.

Sau khi thuyết phục được nhà đầu tư, Nguyễn Ngọc Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Các nhà đầu tư đồng thời ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ của cổ đông cho Nguyễn Ngọc Thủy.

Hơn 10.100 nhà đầu tư, dòng tiền huy động dùng trả nợ cũ

Theo thông báo từ cáo trạng, để thúc đẩy hoạt động huy động vốn, nhân viên kinh doanh Công ty Egame giới thiệu khách hàng mua cổ phần được hưởng hoa hồng bằng 5% số tiền đầu tư. Trong đó, 2% được trả bằng cổ phần Công ty Egroup, còn 3% trả bằng tiền mặt, nhưng được khuyến khích quy đổi thành cổ phần.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Egroup. Ảnh: BCA.

Nhóm quản lý và nhân viên kinh doanh đã đưa ra các thông tin gian dối về hoạt động đầu tư, phương án kinh doanh và mức lợi nhuận cao, khiến người dân tin tưởng mua cổ phần khống của Công ty Egroup. Quá trình điều tra cũng xác định, từ năm 2021 đến năm 2023, các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non trong hệ sinh thái Egroup đều đóng cửa, số lượng khách hàng mới ít, nguồn tiền thu về không đủ để thanh toán các hợp đồng đến hạn.

Trước tình hình này, Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh sử dụng 70% số tiền huy động từ khách hàng mới để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý. Số tiền 30% còn lại được nộp về công ty. Trong giai đoạn này, các nhân viên kinh doanh đều biết việc huy động vốn nhằm lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không phục vụ hoạt động kinh doanh giáo dục và không đúng mục đích huy động vốn.

Bằng thủ đoạn chuyển nhượng cổ phần khống, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.123 bị hại số tiền hơn 8.459 tỷ đồng. Toàn bộ dòng tiền này được theo dõi riêng, không ghi nhận trên báo cáo tài chính hay báo cáo thuế gửi cơ quan chức năng. Đến nay, Egroup và Egame mất cân đối tài chính và không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Trước đó, ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra bổ sung vụ án và đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Đồng thời, thông báo gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.