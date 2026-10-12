Truy tố Shark Thủy trong vụ chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Theo kết quả điều tra bổ sung, Shark Thủy bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, cùng các đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, ông Thủy cần tiền trả nợ, chi tiêu cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup nên chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Dưới sự chỉ đạo của ông Thủy, vốn điều lệ Egroup được nâng khống từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Doanh thu của công ty cũng bị tạo khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, kinh doanh đa ngành nghề và có lợi nhuận cao để thu hút vốn đầu tư.

Sau khi lôi kéo được nhà đầu tư, Shark Thủy đại diện chuyển nhượng cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Ông Thủy cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần để nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông.

Thế nhưng, từ năm 2021 đến 2023, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non đều đóng cửa, nguồn tiền thu vào không đủ chi và trả cho các hợp đồng đến hạn. Bởi thế, ông Thủy cho 23 quản lý, nhóm trưởng đang phụ trách 341 nhân viên kinh doanh được dùng 70% tiền huy động của khách hàng mới để trả cho khách hàng có dư nợ cũ. 30% còn lại thì nộp về công ty.

Trong giai đoạn 2015-2023, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống, ông Thủy cùng các đồng phạm bị xác định đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

Số tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trong báo cáo thuế và báo cáo tài chính để báo cáo cơ quan chức năng. Đến nay, Tập đoàn Egroup và Công ty Egame mất cân đối tài chính.

Trong vụ án, Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, kế toán trưởng Egame, bị xác định đã nhận chỉ đạo của ông Thủy, cùng Phạm Thị Thanh Thọ, kế toán trưởng Egroup, thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ và cổ phần của tập đoàn.

Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Egroup, phụ trách bộ phận kinh doanh, xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập chương trình quảng cáo, tiếp thị các dự án trường học và phương án tính lợi nhuận đầu tư. Ông Hiển còn tổ chức tập huấn nhân viên kinh doanh để chào mời, vận động người dân đến tham quan mô hình hoạt động của doanh nghiệp và ký hợp đồng mua cổ phần.

Theo cáo trạng, dưới sự chỉ đạo của ông Thủy và ông Hiển, nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh đưa ra thông tin gian dối về hoạt động đầu tư và phương án kinh doanh có lợi nhuận cao, khiến nhiều người tin tưởng mua cổ phần khống, sau đó bị chiếm đoạt tiền.

Trước đó, hồi tháng 8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan công an điều tra bổ sung, xác minh một số vấn đề liên quan vụ án.

So với lần truy tố trước, kết quả điều tra bổ sung cho thấy, số người bị Shark Thủy lừa được xác định tăng thêm 60, lên 10.123 người. Tổng số tiền ông Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt đã tăng từ 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng.