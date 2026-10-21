Truy tố 'ông trùm' trong vụ web lậu 'Xôi Lạc TV' và 73 người liên quan

74 bị can trong vụ án này bị truy tố về các tội: Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo cáo trạng, Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979, ở Hà Nội) vốn là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, bất động sản và xuất khẩu lao động. Đầu năm 2015, “ông trùm” này thành lập Công ty CP nhân lực quốc tế Đông Dương, hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cuối năm 2016, Dũng thành lập Công ty CP hệ thống công nghệ Helios, chuyên cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và gia công phần mềm cho khách nước ngoài.

Nhận thấy tiềm năng của ngành công nghệ thông tin, từ giữa năm 2018, Dũng mở rộng hoạt động của Công ty Helios, thông qua việc thành lập Công ty Heligate nhằm tập trung vào mảng dịch vụ gia công phần mềm theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài, chủ yếu là khách Nhật Bản.

Lực lượng công an bắt giữ các đối tượng trong hệ thống "Xôi Lạc TV". Ảnh: CACC

Đầu tháng 8/2018, Công ty Heligate chính thức được thành lập. Với vai trò là nhà đầu tư, Dũng ngồi ghế chủ tịch, nhưng không tham gia trực tiếp vào hoạt động quản lý, vận hành các công ty này.

Phát sóng “lậu” 1.529 trận đấu

Cáo trạng xác định, Phạm Nguyễn Dũng đầu tư toàn bộ các chi phí vận hành ban đầu để tạo dựng và phát triển dự án 90 phút và dự án Cakhia; chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ thực hiện hoạt động thu chi.

Trong khi đó, Nguyễn Công Định (SN 1993, ở Hà Nội) bị cáo buộc đã trực tiếp điều hành hoạt động của toàn bộ dự án 90 phút, tham gia phát triển dự án Cakhia, lôi kéo các thành viên của Công ty GLX Network tham gia hoạt động truyền thông cho dự án 90 phút, trực tiếp tham gia nhóm bình luận với tư cách là bình luận viên.

Cáo trạng cho rằng, Dũng và Định phải chịu trách nhiệm đối với việc tổ chức cho các thành viên trong dự án 90 phút phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam.

2 bị can đồng thời phải chịu trách nhiệm về việc quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ tháng 4/2025- 1/2026 là hơn 69 tỷ đồng.

Trước khi làm việc cho Dũng, Định là lập trình viên, từng làm trong một số công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin. Đầu năm 2018, Định bắt đầu lập trình trang web cho tên “Xoilac TV” để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm.

Thời điểm đó, do chưa có vốn và kinh nghiệm phát triển hệ thống nên trang web “Xoilac TV” của Định hoạt động với quy mô nhỏ, ít người theo dõi và chưa có lợi nhuận.

Cho đến khi Dũng quyết định đầu tư cho Định phát triển các trang web xem và bình luận bóng đá (tương tự như web XoilacTV) thì lợi nhuận mới dần đổ về. Theo sự sắp xếp của Dũng, bộ phận phát triển trang web xem và bình luận bóng đá được đặt tên là SBG (về sau gọi là dự án 90 phút), nằm trong Công ty Heligate.

Vẫn theo cáo buộc, Dũng và Định còn tổ chức cho các thành viên trong dự án Cakhia tham gia quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ tháng 4/2025- 1/2026 là hơn 64 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, bị can Lương Tuấn Giang (SN 1984, ở Hà Nội) bị xác định, dù biết rõ dự án 90 phút đang phát triển hệ thống các trang web phát lậu các chương trình thể thao để kiếm tiền từ việc quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến nhưng vẫn giúp sức cho Phạm Nguyễn Dũng.

Cụ thể, Giang giúp Dũng đứng tên ký hợp đồng lao động, hợp đồng thuê văn phòng làm bình phong cho các thành viên của dự án 90 phút tiếp tục phạm tội. Giang phải chịu trách nhiệm đối với hành vi giúp sức cho các thành viên trong dự án 90 phút phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam, đồng thời quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 69 tỷ đồng.