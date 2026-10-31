Truy tố nhóm đánh cắp bản quyền và phát phim 'lậu' thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng

Thu “bộn” tiền từ hàng chục nghìn phim “lậu”

Tại vụ án, các bị can Nguyễn Đình Minh Khoa (SN 1988, Phó Tổng giám đốc Công ty PIXEL PERFECT), Nguyễn Trung Anh (SN 1993, trú phường Dương Nội, Hà Nội), Nguyễn Đình Xuân (SN 1993, cựu Kế toán trưởng Công ty PIXEL PERFECT), Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1989, ở phường Đại Mỗ, Hà Nội) bị truy tố về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và tội “Rửa tiền”.

Liên quan, Doãn Thành Luân (SN 1992, nhân viên Công ty TNHH PIXEL PERFECT), Nguyễn Khương Duy (SN 1992, trú tại xã Tiên Lục, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Phước Toàn (SN 1990, ở xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) bị truy tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Các bị can trong vụ án.

Vụ án bắt nguồn từ việc ngày 7-5-2026, Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam (đơn vị được Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ - MPA ủy quyền để bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam) có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý đối với các cá nhân và tổ chức đang vận hành đường dây HiAnime về hành vi xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Hoàng Thanh, Nguyễn Trung Anh và Nguyễn Đình Xuân quen biết nhau thông qua các diễn đàn Internet dành cho giới trẻ. Khi phát hiện các website chiếu phim lậu trên mạng Internet chưa tối ưu về giao diện, khó cho người xem nên đầu năm 2019, Khoa bàn bạc với Trung Anh về việc cùng nhau làm các trang web chiếu phim “lậu” để hưởng lợi từ nền tảng quảng cáo.

Khoa và Trung Anh thống nhất rủ Nguyễn Hoàng Thanh, Nguyễn Đình Xuân tham gia. Cả nhóm sau đó thống nhất, phân công nhiệm vụ và lôi kéo thêm Nguyễn Phước Toàn, Nguyễn Khương Duy và Doãn Thành Luân tham gia giúp sức. Từ giữa năm 2019 đến tháng 3-2026, các bị can đã tổ chức thực hiện việc sao chép, phát phim trái phép trên mạng Internet nhằm thu hút người truy cập qua đó thu lợi bất chính từ nguồn tiền quảng cáo.

Viện kiểm sát xác định, trong khoảng thời gian trên, các bị can đã sao chép trái phép 26.000 bộ phim truyền hình, 7.500 bộ phim hoạt hình phát trên các trang web, thu được số tiền 12,85 triệu USDT (tương đương 12,85 triệu USD; tương đương hơn 315 tỷ đồng) từ nền tảng quảng cáo Propeller Ads thanh toán.

Sau khi trừ các chi phí, Khoa, Trung Anh và Xuân mỗi người hưởng lợi trái phép 50 tỷ đồng; Thanh hưởng lợi hơn 51,3 tỷ đồng.

Các bị can Doãn Thành Luân, Nguyễn Khương Duy, Nguyễn Phước Toàn phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, trong đó Luân được hưởng lợi trái phép số tiền 3,7 tỷ đồng, Duy được hưởng trái phép số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, Toàn được hưởng lợi bất chính 418 triệu đồng.

Có được tiền từ hành vi phạm tội và nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, các bị can đã sử dụng số tiền này để mua bất động sản, mua ô tô, tài sản… nên cấu thành hành vi “rửa tiền”. Trong đó, Khoa rửa hơn 24 tỷ đồng, Xuân dùng hơn 10 tỷ đồng, Thanh dùng 7,6 tỷ đồng và Trung Anh sử dụng gần 7 tỷ đồng.

“Gia cố” công nghệ để lôi kéo người xem

Trong số các bị can, Nguyễn Đình Minh Khoa phụ trách mua hơn 100 địa chỉ trang web (thường gọi là tên miền) thông qua trang web “namecheap” trên mạng Internet bằng cách điền tên miền muốn mua vào web “namecheap” và thanh toán bằng USDT (là một loại tiền “ảo”, đã được mã hóa) với số tiền giao động từ 20 đến 50 USDT/1 tên miền/năm.

Tiếp đến là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên trang web (SEO) nhằm tăng khả năng truy cập; trực tiếp liên hệ, trao đổi thông qua ứng dụng nhắn tin Skype, Telegram với nền tảng quảng cáo Propeller Ads để nhận các mã quảng cáo do Propeller Ads gửi và đăng tải các mã này lên các trang web phát phim lậu.

Nguyễn Trung Anh phụ trách thuê và quản lý hệ thống máy chủ phục vụ việc lưu trữ, truyền phát phim. Bị can Xuân thực hiện lập trình các trang web phục vụ lưu trữ, xử lý và phát phim, đưa các trang web lên máy chủ để vận hành, đồng thời bảo trì và khắc phục sửa lỗi phát sinh.

Ngoài các công việc trên, bị can Trung Anh và Xuân còn trực tiếp lập trình phần mềm tự động phân tích chất lượng nguồn các bộ phim đã tải về, chuyển đổi phim sang các định dạng khác nhau để lưu trên hệ thống máy chủ thuê của Công ty Cloudflare, Inc; đồng thời cập nhật trạng thái phim lên máy chủ xử lý phía sau máy chủ BackEnd của các trang web phát phim.

Bị can Nguyễn Hoàng Thanh chịu trách nhiệm thiết kế logo, giao diện các trang web phát phim, theo dõi chi phí hoạt động. Hàng tháng Trung Anh sẽ lấy thông tin thanh toán thông qua ví điện tử của đơn vị thanh toán USDT gửi cho Thanh để thanh toán qua thẻ visa của Nguyễn Khương Duy.

Chi phí thanh toán tiền Server khoảng 70.000 USDT/tháng, tương đương 1,68 tỷ đồng; chi phí để mua máy chủ OVH 300 triệu đồng; chi phí văn phòng gồm lương, mặt bằng, các chi phí khác bằng tiền mặt 1,3 tỷ đồng/tháng. Thanh đưa cho Nguyễn Thị Hồng (kế toán) để chi cho các hoạt động của doanh nghiệp. Sau đó, Thanh phân chia lợi nhuận quảng cáo cho các thành viên trong nhóm.

Khi người dùng truy cập các trang web chiếu phim lậu để xem, các cửa sổ quảng cáo sẽ tự động hiện lên. Số tiền quảng cáo của nhóm Khoa nhận được phụ thuộc vào lượng truy cập của người xem.

Nền tảng Propeller Ads thu tiền của khách hàng quảng cáo, sau đó thanh toán 12,85 triệu USDT (tương đương 12,85 triệu USD) tiền quảng cáo vào ví điện tử USDT cho Nguyễn Đình Minh Khoa và đồng phạm.