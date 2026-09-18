Truy tố nhóm bán tiền ảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

“Con với mẹ cùng cố gắng. Con sẽ học đại học để sau này lo cho mẹ cuộc sống tốt hơn”. Đó là lời N.Đ.S, tân sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất từng nói với mẹ. Thế nhưng, em vừa bước chân vào giảng đường đại học, lời hứa ấy đã mãi dang dở.