Truy tố nhóm bán tiền ảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Với thủ đoạn vẽ ra một loại "tiền lượng tử" ảo và hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, một đường dây lừa đảo vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội ban hành kết luận, đề nghị truy tố. Đối tượng cầm đầu là Giám đốc Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười đã bị đề nghị truy tố cùng 12 đồng phạm về hành vi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/truy-to-nhom-ban-tien-ao-chiem-doat-hang-chuc-ty-dong-418241.htm