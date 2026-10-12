Truy tố nhân viên ngân hàng giúp chuyển trái phép hơn 900 tỷ đồng ra nước ngoài

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố và đề nghị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử nhóm 5 người Việt Nam, 2 người Trung Quốc về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Phiên tòa sơ thẩm dự kiến được xét xử vào ngày 15/10 tới.

Các bị cáo gồm Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, ở Bắc Giang cũ); Đinh Thị Lịch (1989), là cựu nhân viên ngân hàng Nam Á; Lê Đăng Khoa (SN 1988), cựu nhân viên ngân hàng Phương Đông (OCB); Lê Thị Thanh Phương (SN 1987, ở Hà Nội); Trần Thanh Tùng (SN 1984, ở Hà Nội).

Hai bị cáo người Trung Quốc gồm Meng Jun (SN 1990, ở tỉnh Tứ Xuyên) và Yang Jing (SN 1974, ở tỉnh Quảng Đông).

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Theo cáo trạng, năm 2021, nắm bắt được nhu cầu nhiều người muốn chuyển tiền qua lại giữa Việt Nam với Trung Quốc, Zheng Yan Fei (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc, hiện chưa rõ ở đâu) đã chỉ đạo nhóm Nguyễn Mạnh Linh, Lê Đăng Khoa và Đinh Thị Lịch hợp thức hồ sơ để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam.

Zheng Yan Fei thuê Nguyễn Mạnh Linh đứng tên giám đốc 2 doanh nghiệp gồm Công ty Thương mại thiết bị Điện tử Việt Linh và Công ty Đầu tư thương mại Phong Lâm.

Lê Đăng Khoa và Đinh Thị Lịch (khi đó là nhân viên OCB - Chi nhánh Hà Nội) được Fei liên hệ để hướng dẫn Nguyễn Mạnh Linh làm hồ sơ thanh toán chuyển tiền ra, vào Việt Nam bằng hồ sơ thanh toán tiền hàng tạm nhập, tái xuất là mặt hàng chip điện tử (CHIP RESISTOR).

Việc chuyển tiền được tiến hành bởi hình thức phát hành thư tín dụng không hủy ngang trả chậm có thể thanh toán ngay UPAS LC (Usance Payable At Sight L/C). Đây là phương thức thanh toán tín dụng chứng từ trả chậm hay còn gọi là thư tín dụng trả chậm nhưng có thể thanh toán ngay có nghĩa là bên bán (bên xuất khẩu) có thể nhận được tiền thanh toán ngay thông qua việc ứng vốn từ ngân hàng và bên mua (bên nhập khẩu) sẽ phải chịu lãi suất phát sinh cho việc thanh toán sớm.

Hình thức khác là mua ngoại tệ thanh toán trực tiếp TT (Telegraphic Transfer). Đây là phương thức chuyển tiền bằng điện, người mua chuyển tiền trực tiếp cho người bán qua ngân hàng bằng điện Swift/Telex, dựa trên chỉ thị của người mua, nhanh chóng, tiện lợi, chi phí thấp nhưng cần tin tưởng cao vì ngân hàng chỉ là trung gian và không đảm bảo hàng hóa.

Để chuyển tiền, các công ty Việt Linh, Phong Lâm ký hợp đồng mua bán hàng hóa với các doanh nghiệp ở Singapore, Hồng Kông với nội dung giống nhau. Trong đó, có những công ty đối tác nước ngoài do chính Zheng Yan Fei đứng tên ký đại diện pháp nhân.

Hàng hóa trong các giao dịch của Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm đều là linh kiện điện tử, chip điện tử của Trung Quốc (chip resistor). Đây là mặt hàng nhỏ gọn và khó thẩm định giá trị, không rõ nhãn hiệu.

Hợp đồng không quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe vốn có của các mặt hàng điện tử giá trị cao như hãng sản xuất, năm sản xuất và các thông số kỹ thuật, không có điều kiện thương mại, chứng từ yêu cầu thanh toán ít, hợp đồng tạm nhập chỉ yêu cầu người bán xuất trình hóa đơn, không có giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng, số lượng.

Cáo trạng xác định, với vai trò giám đốc Linh đã hợp thức hồ sơ của Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm, nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 40 triệu USD, tương đương hơn 923 tỷ đồng.

Ngoài ra, Linh còn chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 11 triệu USD, tương đương hơn 269 tỷ đồng.

Các bị can Lịch, Khoa bị xác định đã hợp thức hồ sơ của Công ty Việt Linh, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, các bị can chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 35 triệu USD, tương đương hơn 813 tỷ đồng; chuyển trái phép tiền từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 11 triệu USD.

Phương đã giúp sức cho Linh vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 30 triệu USD, tương đương hơn 697 tỷ đồng.

Trong khi đó, Meng Jun đã giúp Linh hợp thức hồ sơ Công ty Phong Lâm, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng số tiền chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 4 triệu USD, tương đương khoảng 110 tỷ đồng; tổng số tiền chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam là hơn 16 tỷ đồng.