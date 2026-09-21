Truy tố Nguyễn Đức Anh về hai tội danh trong vụ sát hại ba mẹ con ở Đồng Nai

Người cha sống sót được xác định tổn thương cơ thể 76% tại thời điểm giám định và được đề nghị giám định bổ sung sau khi điều trị ổn định.

Theo nội dung cáo trạng, Nguyễn Đức Anh (SN 2005, quê Ninh Bình, cư trú tại phường Hố Nai, TP Đồng Nai) bị truy tố ra TAND TP Đồng Nai để xét xử về tội “Giết người” theo điểm a, b, i, n khoản 1 Điều 123 và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng xác định Đức Anh có quan hệ tình cảm với một cô gái tại xã Bình Minh từ tháng 2/2026. Đến đầu tháng 7/2026, cô gái chủ động chia tay. Chiều 2/9, trong lúc uống rượu cùng nhóm bạn, Đức Anh nói có ý định sát hại người yêu cũ và được mọi người can ngăn.

Nguyễn Đức Anh. Ảnh: Tiến Dũng.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Đức Anh nhờ một người bạn chở đến khu vực nhà cô gái, nói dối là đi đòi nợ. Khi Đức Anh thể hiện ý định tấn công cha cô gái, người bạn can ngăn và chở về. Rạng sáng 3/9, Đức Anh mang theo dao, một mình quay lại nhà người yêu cũ. Không vào được bên trong, bị can đột nhập căn nhà của ông N.V.Q ở kế bên vì cho rằng có thể tìm lối sang nhà cô gái.

Theo cáo trạng, khi bị ông Q phát hiện, Đức Anh dùng dao tấn công. Vụ việc khiến vợ và hai con của ông Q tử vong, còn ông bị thương nặng. Đức Anh bị bắt quả tang tại hiện trường; ông Q được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu kịp thời nên sống sót.

Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: Tiến Dũng.

Cơ quan công tố xác định Đức Anh không quen biết, không có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân. Sau khi tấn công khiến ông Q bất tỉnh ngoài đường, bị can quay vào nhà sát hại hai cháu nhỏ nhằm bịt đầu mối. Cáo trạng ghi nhận ông Q bị 31 vết thương. Kết luận giám định ngày 10/9/2026 xác định tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể của ông tại thời điểm giám định là 76%. Tuy nhiên, cơ quan giám định cho biết ông Q đang điều trị tại bệnh viện nên chưa đánh giá hết tình trạng tổn thương và các di chứng. Cơ quan này đề nghị đưa ông đi giám định bổ sung sau khi điều trị ổn định.

Đối với tội “Giết người”, Viện kiểm sát áp dụng các tình tiết định khung gồm giết hai người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, thực hiện tội phạm một cách man rợ và có tính chất côn đồ. Cáo trạng cũng xác định bị can có tình tiết tăng nặng là cố tình thực hiện tội phạm đến cùng; tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Về trách nhiệm dân sự, ông Q đồng thời là đại diện hợp pháp của các nạn nhân tử vong, yêu cầu bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và chi phí điều trị thương tích. Tại thời điểm lập cáo trạng, Đức Anh chưa bồi thường. Viện kiểm sát đề nghị tòa án buộc bị can thực hiện trách nhiệm bồi thường theo quy định.