Truy tố nam tài xế 26 lần lẻn vào phòng ngủ nữ 'đại gia' để gây án

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Son, sinh năm 1996, quê Hưng Yên, về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Son làm lái xe cho một phụ nữ sinh năm 1976, trú tại một khu đô thị ở Hà Nội.

Trong thời gian làm việc, Son biết bà chủ sở hữu nhiều túi xách hàng hiệu đắt tiền của các thương hiệu như Hermès, Dior, Louis Vuitton nhưng không thường xuyên sử dụng và chủ yếu cất trong phòng ngủ.

Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Son nảy sinh ý định lấy trộm các tài sản này rồi bán để lấy tiền.

Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 1 đến tháng 9/2025, Son nhiều lần lợi dụng lúc gia chủ sơ hở để lén vào phòng ngủ của bà chủ và người thân trong gia đình lấy tài sản.

Cơ quan chức năng xác định bị can đã thực hiện tổng cộng 26 lần trộm cắp trong khoảng thời gian này.

Lần đầu được xác định xảy ra vào tháng 1/2025. Khi thấy phòng không có người trông coi, Son vào trong lấy một túi xách Dior, giấu vào hộp quà rồi mang ra ngoài.

Sau đó, bị can chụp ảnh chiếc túi và đăng tìm người mua trên mạng xã hội. Chiếc túi này được bán với giá 40 triệu đồng cho người sử dụng tài khoản “Mạnh Authentic”, hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nhân thân.

Tháng 2/2025, Son tiếp tục bị cáo buộc vào phòng ngủ của gia đình bà chủ lấy một khăn Louis Vuitton và một túi xách Hermès.

Số tài sản sau đó được đưa xuống ô tô cất giấu.

Ảnh minh hoạ.

Theo cáo trạng, chiếc khăn Louis Vuitton được bán với giá 5 triệu đồng, còn chiếc túi Hermès được bán cho một người khác với giá 400 triệu đồng.

Với cách thức tương tự, Son nhiều lần tiếp tục lấy các túi xách và tài sản có giá trị trong nhà rồi tìm khách mua thông qua các hội nhóm, tài khoản trên mạng xã hội.

Kết quả điều tra xác định trong năm 2025, Nguyễn Đức Son bị cáo buộc lấy tổng cộng 31 túi xách của các thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Dior và Louis Vuitton.

Ngoài ra, bị can còn lấy 1 vòng tay bằng vàng thương hiệu Cartier và 1 khăn Louis Vuitton.

Đối với 4 túi xách và chiếc vòng vàng được thu giữ, kết luận định giá xác định tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng.

Riêng chiếc khăn Louis Vuitton và 27 túi xách còn lại chưa thu hồi được, Son khai đã bán cho 3 người và thu về tổng cộng hơn 7,2 tỷ đồng.

Từ tài liệu điều tra, cơ quan tố tụng xác định tổng trị giá số tài sản Nguyễn Đức Son bị cáo buộc chiếm đoạt của bà chủ là hơn 8,5 tỷ đồng.

Bị hại yêu cầu bị can bồi thường hơn 7,2 tỷ đồng, tương ứng với số tài sản chưa được thu hồi, nhưng đến thời điểm truy tố, Son chưa thực hiện việc bồi thường.

Với giá trị tài sản đặc biệt lớn, Nguyễn Đức Son bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Vụ án sẽ được đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.