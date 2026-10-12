Truy tố nam giám đốc chuyển trái phép hơn 900 tỷ đồng ra nước ngoài

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can: Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, ở Bắc Giang); Đinh Thị Lịch (SN 1989), Lê Đăng Khoa (SN 1988, đều ở Ninh Bình); Yang Jing (SN 1974), Meng Jun (SN 1990, đều mang quốc tịch Trung Quốc); Trần Thanh Tùng (SN 1984), Lê Thanh Phương (SN 1987, đều ở Hà Nội) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang tòa án cùng cấp để xét xử theo trình tự sơ thẩm vào ngày 15/10 tới.

Trước đó, vào năm 2021, nắm bắt được nhu cầu chuyển tiền của nhiều người, Zheng Yan Fei (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Linh, Lê Đăng Khoa và Đinh Thị Lịch hợp thức hồ sơ để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam.

Zheng Yan Fei tìm kiếm khách có nhu cầu chuyển tiền và thỏa thuận chi phí, sau đó thuê Linh đứng tên Giám đốc Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm.

Zheng Yan Fei liên hệ với 2 nhân viên Ngân hàng OCB chi nhánh Hà Nội là Khoa và Lịch để hướng dẫn Linh làm hồ sơ thanh toán chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại.

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Chuyển trái phép hơn 923 tỷ đồng ra nước ngoài

Theo cáo buộc, trong năm 2021 và 2022, lợi dụng chính sách của Việt Nam về việc được thanh toán tiền ngoại tệ cho các hợp đồng kinh tế thông qua hình thức tạm nhập, tái xuất, Linh đã thành lập Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm để hợp thức hóa việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Linh đã bố trí Lịch, Phương và Meng Jun làm kế toán. Dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của 2 nhân viên Ngân hàng OCB chi nhánh Hà Nội, các bị can đã soạn thảo, hợp thức các hợp đồng kinh tế tạm nhập, tái xuất với các đối tác nước ngoài. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất chủ yếu là đồ điện tử với giá trị hợp đồng rất lớn.

Sau đó, các bị can dùng tài khoản cá nhân của Linh để nhận tiền chuyển khoản của khách có nhu cầu hoặc hợp thức nguồn tiền khách chuyển, thông qua hình thức mua bán đồng tiền ảo USDT rồi nộp tiền vào tài khoản Công ty Việt Linh, Công ty Phong Lâm để chuyển ra nước ngoài.

Cáo trạng xác định, với vai trò giám đốc Linh đã hợp thức hồ sơ của Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm, nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 40 triệu USD, tương đương hơn 923 tỷ đồng.

Linh cũng chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 11 triệu USD, tương đương hơn 269 tỷ đồng.

Các bị can Lịch, Khoa bị xác định đã hợp thức hồ sơ của Công ty Việt Linh, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, các bị can chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 35 triệu USD, tương đương hơn 813 tỷ đồng; chuyển trái phép tiền từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 11 triệu USD.

Phương đã giúp sức cho Linh vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 30 triệu USD, tương đương hơn 697 tỷ đồng.

Trong khi đó, Meng Jun đã giúp Linh hợp thức hồ sơ Công ty Phong Lâm, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng số tiền chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 4 triệu USD, tương đương khoảng 110 tỷ đồng; tổng số tiền chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam là hơn 16 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định các cá nhân thông qua Linh chuyển tiền trái phép qua biên giới là Trần Thanh Tùng và Yang Jing. Trong đó, Tùng chuyển hơn 63 tỷ đồng, Yang Jing chuyển hơn 1,4 tỷ đồng.

Tách hồ sơ, tiếp tục làm rõ

Đối với Zheng Yan Fei, qua tra cứu thông tin xuất nhập cảnh, cơ quan điều tra xác định người này thường mỗi tháng nhập cảnh Việt Nam 1 lần và xuất cảnh ngay trong ngày.

Ngày 11/6/2025, Zheng Yan Fei đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Cơ quan điều tra đã ủy thác tư pháp cho cơ quan chức năng Trung Quốc nhưng chưa có kết quả trả lời nên quyết định tách rút tài liệu liên quan đối tượng để làm rõ, xử lý sau.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Công ty CP Đầu tư phát triển và Thương mại dịch vụ Phúc Thịnh (ở Hải Phòng) và Công ty TNHH thương mại và đầu tư Việt Mỹ (ở Hà Nội) có dấu hiệu vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Do thời hạn điều tra đã hết, cơ quan công an tách rút tài liệu để tiếp tục xác minh, làm rõ.