Truy tố lái xe trộm loạt túi xách hàng hiệu của bà chủ, trị giá hơn 8,5 tỉ đồng

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Son (SN 1996, trú tại xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên) về tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là bà Đỗ Thị L. (SN 1976, trú tại Hà Nội), người đã thuê Son làm lái xe riêng.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm lái xe cho bà L., Son biết bà chủ sở hữu nhiều túi xách hàng hiệu đắt tiền như Hermes, Dior, Louis Vuitton... Tuy nhiên, do không thường xuyên sử dụng nên bà L. thường cất giữ số túi xách này trong phòng ngủ riêng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Son nảy sinh ý định lợi dụng sơ hở của bà chủ để trộm cắp những chiếc túi xách hàng hiệu có giá trị, sau đó bán lấy tiền tiêu xài.

Ảnh minh họa vụ tài xế trộm loạt túi xách hàng hiệu của bà chủ. (Ảnh: AI)

Từ tháng 1/2025 đến tháng 9/2025, Son đã 26 lần lén lút vào các phòng trong nhà bà L. để trộm cắp tài sản. Tổng cộng, bị can chiếm đoạt 31 chiếc túi xách hàng hiệu Hermes, Dior, Louis Vuitton cùng một chiếc vòng vàng thương hiệu Cartier và một chiếc khăn Louis Vuitton.

Sau mỗi lần trộm cắp, Son tìm cách cất giấu, mang tài sản ra khỏi nhà bà chủ, sau đó sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm người mua.

Cụ thể, vào tháng 1/2025, lợi dụng thời điểm không có người trông coi tài sản, Son lẻn vào phòng của chị Q. (con gái bà L.) tại tầng 4, lấy trộm một chiếc túi xách hiệu Dior của bà L.

Để tránh bị phát hiện, Son giấu chiếc túi xách vừa trộm được vào túi đựng quà rồi mang ra ngoài. Sau đó, Son chụp ảnh chiếc túi, đăng lên mạng xã hội tìm người mua.

Thông qua Facebook, Son liên hệ với tài khoản có tên “Mạnh Authentic” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) và thỏa thuận bán chiếc túi xách với giá 40 triệu đồng.

Đến tháng 2/2025, Son tiếp tục lẻn vào phòng của con trai bà L. tại tầng 3, lấy trộm một chiếc khăn thương hiệu Louis Vuitton, sau đó mang xuống cất giấu trong chiếc ô tô được bà chủ giao cho quản lý. Chưa dừng lại ở đó, Son tiếp tục vào phòng ngủ của bà L., lấy trộm một chiếc túi xách hiệu Hermes.

Sau khi ăn trộm được hai món đồ hàng hiệu trên, Son liên hệ với một người đàn ông ở TP Hồ Chí Minh, bán chiếc khăn Louis Vuitton với giá 5 triệu đồng và chiếc túi xách Hermes với giá 400 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, trong suốt 9 tháng, Son liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản tại nhà bà chủ mà không bị phát hiện.

Viện kiểm sát xác định, qua 26 lần trộm cắp, Nguyễn Đức Son đã chiếm đoạt tổng cộng 33 tài sản, gồm 31 chiếc túi xách hàng hiệu, một chiếc vòng vàng Cartier và một chiếc khăn Louis Vuitton, sau đó bán cho nhiều người, thu về tổng cộng hơn 8,1 tỉ đồng. Theo kết luận định giá tài sản, tổng giá trị tài sản mà Sơn chiếm đoạt của bà L. là hơn 8,5 tỉ đồng.

Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, ngày 7/12/2025, Nguyễn Đức Son đến Cơ quan Công an đầu thú.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu hồi được một phần tài sản mà Son trộm cắp của bà L. rồi bán cho người khác. Tổng giá trị số tài sản thu hồi được theo kết luận định giá là gần 1,3 tỉ đồng.

Đối với phần tài sản chưa thu hồi được, đại diện theo ủy quyền của bà L. yêu cầu Nguyễn Đức Son bồi thường số tiền hơn 7,2 tỉ đồng.

Đến nay, bị can Son chưa thực hiện việc bồi thường cho bị hại.