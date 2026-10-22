Truy tố lái xe trộm hàng tỷ đồng hàng hiệu của bà chủ

Theo cáo trạng, Son là lái xe của bà L. Do không có tiền chi tiêu cá nhân nên khi biết bà chủ có nhiều túi xách giá trị cao (Hermes, Dior, Louis Vuitton... nhưng không thường xuyên sử dụng, cất trong phòng ngủ riêng), Son nảy sinh ý định trộm cắp, bán lấy tiền tiêu.

Trong thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 9/2025, Son lợi dụng sơ hở, đã lén lút vào phòng ngủ của bà L, trộm cắp tổng cộng 31 chiếc túi xách hàng hiệu của bà chủ, đều là những chiếc túi mang thương hiệu Hermes, Dior, Louis Vuitton. Ngoài ra, Son còn lấy trộm chiếc vòng vàng thương hiệu Cartier, chiếc khăn Louis Vuitton của bà chủ.

Sau khi trộm được số đồ hiệu kể trên, Son cất giấu, mang ra khỏi nhà bà L rồi lên mạng xã hội Facebook tìm người mua lại số tài sản vừa trộm cắp được.

Cụ thể, tháng 1/2025, lợi dụng sơ hở không có ai trông giữ tài sản, Son đã vào phòng của chị Q (con gái bà L) ở tầng 4 để ăn trộm chiếc túi xách hiệu Dior của bà L. Son giấu chiếc túi vừa trộm được vào túi để quà, dịch chuyển ra ngoài. Sau đó, Son chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội tìm người mua. Son đã liên hệ với tài khoản Facebook “Mạnh Authentic” (chưa xác định được nhân thân) thỏa thuận bán túi với giá 40 triệu đồng.

Một lần khác vào tháng 2/2025, Son vào phòng tầng 3 của con trai bà L, trộm chiếc khăn nhãn hiệu Louis Vuitton, mang xuống chiếc xe mà bà chủ giao cho bị can quản lý để cất giấu. Tiếp đó, Son lẻn vào phòng bà L lấy trộm chiếc túi xách Hermes của bà chủ. Với 2 món đồ hiệu này, Son liên hệ với một người đàn ông ở TP Hồ Chí Minh bán chiếc khăn với giá 5 triệu đồng, chiếc túi xách giá 400 triệu đồng.

Cơ quan công tố xác định, Son đã 26 lần trộm cắp đồ hiệu của bà L gồm: 31 chiếc túi xách hàng hiệu các loại, 1 chiếc vòng vàng thương hiệu Cartier, 1 chiếc khăn Louis Vuitton. Son đã bán số đồ hiệu trên được tổng số hơn 8,1 tỷ đồng.

Kết luận định giá tài sản xác định, tổng số tài sản mà bà L bị lái xe trộm cắp là hơn 8,5 tỷ đồng.

Sau khi vụ án bị phát hiện, ngày 7/12/2025, Son ra Cơ quan Công an đầu thú và bị bắt tạm giam ngay sau đó.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ được số tài sản bị Son lấy trộm của bà L rồi đem bán cho người khác với tổng trị giá tài sản định giá được là gần 1,3 tỷ đồng. Đại diện theo ủy quyền của bà L yêu cầu Son phải bồi thường số tiền chiếm đoạt còn lại là hơn 7,2 tỷ đồng. Hiện Son chưa bồi thường cho người bị hại.