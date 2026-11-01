Truy tố Giám đốc Tân Thuận Phong, hé lộ chuyện hộp bánh tiền tỷ

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Bùi Văn Bình (Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong), Bùi Đức Huy (Phó Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong), Phan Thị Hương Giang (Phó Trưởng phòng Kế toán), Phạm Thị Xuân (Thủ quỹ) và Bùi Đình Chung (Giám đốc Công ty Đông Dương 3) về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường.

Theo cáo trạng, Công ty Tân Thuận Phong có trụ sở tại Hải Phòng, vốn điều lệ 179 tỷ đồng. Trong đó, ông Bùi Văn Bình sở hữu 98,436% vốn góp; hai người con là Bùi Thùy Linh và Bùi Đức Huy, mỗi người sở hữu 0,782%.

Ông Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật, trực tiếp quản lý, điều hành và quyết định mọi hoạt động của công ty. Hai người con đảm nhiệm các vị trí phó giám đốc.

Công ty Tân Thuận Phong hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác thải dân dụng, công nghiệp (bao gồm chất thải nguy hại), tái chế và kinh doanh phế liệu.

Ảnh minh họa

Theo cáo buộc, từ năm 2021 đến tháng 8/2025, ông Bình chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính để theo dõi doanh thu.

Cụ thể, ông Bình giao kế toán trưởng Nguyễn Thị Tiến cùng các nhân viên kế toán cập nhật doanh thu theo chứng từ thu, phục vụ việc kê khai, nộp thuế. Trong khi đó, Phó Trưởng phòng Kế toán Phan Thị Hương Giang và thủ quỹ Phạm Thị Xuân được giao sử dụng phần mềm Excel để theo dõi toàn bộ doanh thu, bao gồm cả những khoản không có chứng từ thu, chi theo quy định và không kê khai thuế.

Kết quả điều tra xác định, Công ty Tân Thuận Phong đã bỏ ngoài sổ sách doanh thu hơn 410 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Chuyển gần 985 tấn chất thải để chôn lấp trái phép

Cũng theo cáo trạng, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 (Công ty Đông Dương 3), có trụ sở tại Hải Phòng, vốn điều lệ 15 tỷ đồng với 5 cổ đông. Trong đó, ông Bùi Đình Chung nắm giữ 45% cổ phần.

Công ty Đông Dương 3 không có chức năng tiếp nhận, xử lý chất thải rắn thông thường. Tuy nhiên, từ tháng 4 đến tháng 9/2025, các bị can Bùi Văn Bình và Bùi Đức Huy đã thống nhất chuyển giao 984.930kg “cát cháy” là chất thải rắn thông thường cho Bùi Đình Chung sử dụng làm vật liệu chôn lấp trái phép trong khuôn viên Công ty Hồng Vận.

Hành vi của các bị can bị cáo buộc phạm tội Gây ô nhiễm môi trường.

Cán bộ công an tìm cách trả lại hơn 1,2 tỷ đồng

Một tình tiết đáng chú ý trong cáo trạng là việc vợ bị can Bùi Văn Bình nhiều lần đưa tiền cho một cán bộ công an trong quá trình chồng bị tạm giam.

Theo tài liệu truy tố, khi ông Bình bị tạm giam, bà Trần Thị Giáng Hương (vợ ông Bình) nhờ một cán bộ công an hướng dẫn thủ tục gửi thuốc đặc trị cho chồng. Sau khi việc gửi thuốc hoàn tất, bà Hương đưa người này 20 triệu đồng để cảm ơn.

Cơ quan điều tra xác định, thủ tục thăm gặp, tiếp tế cho ông Bình được thực hiện đúng quy định. Do đó, chưa có căn cứ xử lý cán bộ công an về tội Nhận hối lộ liên quan đến khoản tiền này.

Đến tháng 10/2025, bà Hương hẹn gặp cán bộ công an nói trên rồi tự để vào ô tô của người này một hộp bánh, bên trong có 49.300 USD, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng.

Phát hiện hộp bánh có số tiền lớn bên trong, cán bộ công an đã gọi điện cho bà Hương để trả lại nhưng không liên hệ được. Sau đó, người này liên hệ với con gái ông Bình để nhờ trả lại số tiền.

VKSND Tối cao xác định, hành vi trên không có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Tuy nhiên, nhận thức việc làm của mình đã vi phạm quy định của ngành công an, cán bộ này đã làm đơn xin xuất ngũ. Tháng 1/2026, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã hoàn tất thủ tục xuất ngũ đối với cán bộ được nhắc đến.