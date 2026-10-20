Truy tố Giám đốc hãng phim lừa 'chạy sổ đỏ' và 'chạy án'

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Hải Anh (SN 1979, ở phường Định Công, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Hãng phim Sao Việt, có trụ sở tại phố Ngọc Khánh, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2020, Lê Thị Hải Anh là Giám đốc Công ty TNHH Hãng phim Sao Việt. Năm 2021, do dịch COVID-19 bùng phát, hãng phim của Hải Anh gặp khó khăn, dẫn đến nợ nần, không đủ tiền để duy trì hoạt động.

Thời gian này, qua các quan hệ xã hội, Hải Anh quen chị O (SN 1984, ở Hải Phòng) và chị X (SN 1982, ở Hà Nội). Hải Anh giới thiệu với hai người phụ nữ rằng, mình công tác tại Đài truyền hình Việt Nam.

Trong câu chuyện, hai người phụ nữ kể cho Hải Anh biết việc, họ góp tiền mua chung thửa đất ở xã Quốc Oai (Hà Nội), nhưng chưa làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hải Anh cho biết, mình có nhiều quan hệ và có thể lo giấy chứng nhận quyền sử dụng giúp.

Nghe vậy, họ đã nhờ Hải Anh thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên, đứng tên đồng sở hữu cả hai người. Họ thống nhất, chị O ứng tiền và trực tiếp chuyển hồ sơ cho Hải Anh.

Ngày 10/6/2021, Hải Anh yêu cầu chị O tạm ứng tiền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nhận tiền ứng trước và hồ sơ từ chị O, Hải Anh tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc, mình có quan hệ thân thiết với lãnh đạo UBND TP Hà Nội nên sẽ nhanh chóng làm được giấy tờ và yêu cầu chị O chuyển tiếp tiền.

Chị O đã nhiều lần chuyển cho Hải Anh tổng cộng hơn 1,6 tỷ đồng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Hải Anh dùng chi tiêu cá nhân hết, đến nay mới trả lại được 200 triệu đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo hai người phụ nữ trên, tháng 5/2024, chị P (SN 1982, ở Hải Phòng) bị Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập làm việc do liên quan đến vụ án hình sự mua bán trái phép hoá đơn.

Lo sợ sẽ bị xử lý hình sự, chị P gặp Hải Anh để nhờ “chạy án”. Hải Anh đồng ý giúp và yêu cầu chuyển trước 30 triệu đồng và một chai rượu để làm quà tặng. Tháng 5/2024, Hải Anh tiếp tục yêu cầu chị P chi 2 tỷ đồng để “chạy án”, sau đó rút xuống còn 1,5 tỷ đồng.

Một tháng sau, chị P đưa đủ số tiền 1,5 tỷ đồng cho Hải Anh, nhưng vẫn bị cơ quan Công an gửi giấy triệu tập. Khi chị P liên lạc để hỏi tình hình, Hải Anh nói đang xin gặp gỡ nhiều lãnh đạo ngành Công an để nhờ.

Ngày 28/8/2024, chị P bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Chị P nhiều lần liên lạc yêu cầu Hải Anh trả lại tiền, nhưng Hải Anh trốn tránh không gặp, không trả lại tiền. Tháng 10/2024, chị P đã gửi đơn tới cơ quan Công an tố giác hành vi của Hải Anh.

Quá trình điều tra, ngày 23/11/2024, Hải Anh đã giao nộp số tiền 270 triệu đồng để khắc phục trả cho chị P, còn chiếm đoạt của chị P hơn 1,2 tỷ đồng.