Truy tố Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong và đồng phạm vì gây ô nhiễm môi trường

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Bình (Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong) về các tội “Gây ô nhiễm môi trường” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng bị truy tố về tội "Gây ô nhiễm môi trường" còn có con trai bị can Bình là Bùi Đức Huy (Phó giám đốc Công ty Tân Thuận Phong) và Bùi Đình Chung, người điều hành Công ty TNHH Đông Dương 3.

Cơ quan tố tụng thực hiện các bước tố tụng hình sự đối với bị can Bùi Đình Chung (áo đen).

Ở tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 2 bị can bị đề nghị truy tố gồm Phan Thị Hương Giang và Phạm Thị Xuân, lần lượt là Phó trưởng phòng Kế toán và Thủ quỹ Công ty Tân Thuận Phong.

Theo cáo trạng, Công ty Tân Thuận Phong có vốn điều lệ 179 tỉ đồng, hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác thải dân dụng và công nghiệp; tái chế, kinh doanh phế liệu.

Quá trình điều hành doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, từ năm 2021 đến tháng 8-2025, Bùi Văn Bình đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập 2 hệ thống sổ kế toán tài chính. Qua đây, doanh nghiệp này bỏ ngoài doanh sổ kê khai thuế hơn 410 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền thuế là hơn 12,3 tỉ đồng.

Ở hành vi gây ô nhiễm môi trường, cơ quan tố tụng xác định tháng 2-2025, Công ty Tân Thuận Phong ký hợp đồng xử lý chất thải, gồm “cát cháy” cho Công ty Huaping Việt Nam. Sau đó, công ty của Bình đã nhận hơn 2.700 tấn cát cháy, được thanh toán hơn 673 triệu đồng.

Đa phần cát cháy được xử lý đúng nhưng có 984 tấn được chuyển cho Công ty Đông Dương 3 của Bùi Đình Chung sử dụng làm vật liệu chôn, lấp trái phép tại khuôn viên Công ty Hồng Vận.

Quá trình điều tra còn xác định, Bùi Văn Bình, Bùi Đức Huy và Tống Văn Thành, Trưởng phòng Xuất, Nhập khẩu Công ty Tân Thuận Phong sử dụng một phần trong số tiền bỏ ngoài sổ kế toán để chỉ với nội dung ghi chép là “Chi quản lý”,“ngoại giao, quan hệ” cho các đơn vị, cá nhân thuộc các cơ quan nhà nước.

Thực tế, số tiền này chi cho nhiều mục đích như tiêu cá nhân; trả lương cho nhân viên, mua vật tư công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu, nhiên liệu; chi cho các hoạt động sản xuất, vận hành của công ty...

Do vậy, không có căn cứ xác định bị can Bùi Văn Bình cùng các bị can liên quan sử dụng tiền để “mua chuộc” cá nhân, tổ chức bỏ qua các hành vi sai phạm của Công ty Tân Thuận Phong nên không có dấu hiệu hành vi“Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, năm 2025, sau khi bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật, Bùi Văn Bình gọi điện bảo con gái thu xếp tiền đưa cho vợ hai của mình để tìm cách khắc phục, làm giảm nhẹ hành vi sai phạm.

Con gái bị can Bình đi vay bạn bè, thế chấp tài sản vay ngân hàng; sử dụng ngoại tệ tích lũy và đổi tiền tại các ngân hàng, điểm quy đổi ngoại tệ rồi đưa cho vợ hai bị can Bình tổng cộng hơn 21,3 tỉ đồng và 1,2 triệu USD.

Nhận tiền, vợ hai bị can Bình có đi gặp gỡ, trao đổi với một số bạn bè, người quen để tìm cách khắc phục nhưng do chưa thực hiện được nên đã sử dụng số tiền trên để gửi tiết kiệm, cho bạn vay và cất giữ tại nhà.

Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, cả con gái và vợ hai chủ doanh nghiệp đã thống nhất nhận thức về việc khắc phục hậu quả hành vi phạm tội của bị can Bình và chủ động nộp lại 960.000 USD cùng hơn 27 tỉ đồng cho Cơ quan điều tra.