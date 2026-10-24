Truy tố đối tượng trong vụ giữ người, dùng ma túy đe dọa để đòi nợ

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đào Hoài Điệp (SN 1985, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) về tội “Cướp tài sản”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Giữ người trái pháp luật”, theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Điệp là bị can liên quan đến vụ án giữ người trái pháp luật, dùng ma túy để đe dọa, ép trả khoản nợ 700 triệu đồng xảy ra tại Hà Nội vào tháng 2/2017. Các đồng phạm trong vụ án đã bị đưa ra xét xử, tuyên án từ năm 2019.

Giữ người, dùng ma túy đe dọa để đòi nợ

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, chị Bùi Thị Thu H. (SN 1983, trú tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) có vay của Hà Phương Hạnh (SN 1979, trú tại tỉnh Bắc Ninh) số tiền 700 triệu đồng nhưng nhiều năm chưa trả.

Sáng 14/2/2017, tại quán Xanh, địa chỉ số 67 - 69 phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, nhóm gồm Đặng Thị Kim Dung, Nguyễn Thanh Hà, Phùng Văn Lợi, Đào Hoài Điệp, Nguyễn Sơn Hùng và Hà Phương Hạnh gặp chị H. để yêu cầu trả khoản nợ 700 triệu đồng cho Hạnh.

Do chị H. chưa có tiền trả, Điệp đã dùng tay tát vào mặt chị H., trong khi Dung và Lợi liên tục chửi bới, đe dọa, ép chị H. phải gọi điện cho chồng là anh Trần Quang H. mang tiền đến trả nợ. Nhóm này tuyên bố nếu không có tiền trả sẽ không cho chị H. ra về.

Ảnh minh họa.

Trong thời gian chờ anh Trần Quang H. đến, Lợi chỉ đạo một người tên Hiền (hoặc Huyền, chưa xác định được nhân thân, lai lịch) chuẩn bị một gói giả ma túy để cho vào túi xách của chị H., nhằm uy hiếp tinh thần, buộc chị phải trả tiền.

Sau đó, Hiền (hoặc Huyền) đi ra ngoài rồi quay lại, mang theo một bọc chứa 4 túi ni lông đựng heroin, có tổng khối lượng 76,804 gam, đặt trước mặt chị H. và yêu cầu chị tự bỏ vào túi xách. Cùng lúc, Dung sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh chị H. cho số ma túy trên vào túi xách, nhằm tạo chứng cứ để đe dọa. Nhóm này uy hiếp, nếu chị H. không trả tiền sẽ báo Công an về việc chị tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trưa cùng ngày, anh Trần Quang H. đến quán Xanh để giải quyết khoản nợ của vợ nhưng tiếp tục bị nhóm đối tượng hành hung. Trước sức ép của các đối tượng, anh H. đồng ý cầm cố chiếc ô tô để lấy tiền trả nợ. Tuy nhiên, do chiếc xe đang được mua theo hình thức trả góp nên Dung không chấp nhận, tiếp tục yêu cầu anh H. tìm cách xoay xở tiền để trả khoản nợ 700 triệu đồng.

Đến chiều 14/2/2017, nhóm đối tượng đưa chị H. từ quán Xanh sang quán karaoke Ruby tại số 71 phố Trần Nhân Tông, gần địa điểm ban đầu, để tiếp tục giữ chị H. và chờ chồng mang tiền đến.

Khoảng 17h cùng ngày, anh Trần Quang H. gọi điện thông báo đã chuẩn bị được tiền. Lợi liền chỉ đạo Điệp và Nguyễn Sơn Hùng xuống đón anh H. Khi gặp nhau, anh H. cho biết số tiền đang để tại một nhà nghỉ. Điệp và Hùng đang chuẩn bị cùng anh H. đi taxi đến địa điểm trên để lấy tiền thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Năm 2019, TAND TP Hà Nội và TAND cấp cao tại Hà Nội (cũ) đã đưa các đồng phạm trong vụ án ra xét xử, tuyên phạt các mức án từ 7 năm 6 tháng tù đến 13 năm 3 tháng tù về các tội “Cướp tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”.

Phục hồi điều tra sau khi khỏi bệnh tâm thần

Đối với Đào Hoài Điệp, trong quá trình giải quyết vụ án, bị can có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên cơ quan tiến hành tố tụng đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần.

Kết quả giám định xác định Điệp mắc bệnh “Rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp”. Sau đó, bị can được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Đến tháng 3/2026, Điệp bỏ trốn khỏi bệnh viện. Sau đó, bị can bị Cơ quan điều tra bắt, tạm giữ để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngày 12/6/2026, Viện Pháp y tâm thần Trung ương ban hành kết luận giám định pháp y tâm thần đối với Đào Hoài Điệp, xác định tình trạng bệnh của bị can đã “ở giai đoạn ổn định (khỏi bệnh), đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh”.

Trên cơ sở kết luận giám định, ngày 25/6/2026, VKSND TP Hà Nội đã ban hành quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Đào Hoài Điệp.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ban hành quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự và quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Đào Hoài Điệp về hai tội “Cướp tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”.

Sau khi phục hồi điều tra, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Đào Hoài Điệp về hai tội danh nêu trên để đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.