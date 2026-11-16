Truy tố cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội trong vụ làm giả 164 hồ sơ bệnh án

Viện Kiểm sát nhân dân TP Bắc Ninh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Văn Huấn, cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, về các tội “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

Liên quan vụ án, nhiều bị can khác bị truy tố về các tội “Giả mạo trong công tác”, “Môi giới hối lộ” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Một số bị can trong vụ án tại thời điểm bị khởi tố cuối năm 2025. Ảnh: VKSND TP Bắc Ninh

Theo cáo trạng, từ tháng 9-2025, Công an TP Bắc Ninh tiếp nhận nhiều người đã bị kết án hoặc đang, chuẩn bị xét xử đến đầu thú, trình báo về việc làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi.

Theo đó, dù không mắc bệnh lao phổi nặng, kháng đa thuốc, nhưng những người này vẫn trực tiếp hoặc thông qua trung gian liên hệ với bị can Hoàng Văn Huấn để làm giả hồ sơ bệnh án. Trong quá trình làm hồ sơ, họ đã đưa tiền trực tiếp hoặc thông qua người trung gian cho bị can Huấn.

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2021 đến năm 2025, bị can Hoàng Văn Huấn đã chỉ đạo Lã Đức Mạnh (điều dưỡng), Đặng Việt Phong (bác sĩ), Đoàn Đức Thiện (kỹ thuật viên xét nghiệm) thuộc Bệnh viện Phổi Hà Nội và trực tiếp tham gia lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả.

Trong đó, Lã Đức Mạnh tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và đưa những người có nhu cầu làm giả hồ sơ thực hiện các thủ tục; trực tiếp viết, ký giả nội dung phiếu sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, phiếu theo dõi... Đặng Việt Phong ký xác nhận khống vào các tài liệu thể hiện việc trực tiếp điều trị bệnh nhân, dù thực tế không tham gia điều trị và biết rõ người được lập hồ sơ không mắc bệnh lao phổi. Đoàn Đức Thiện can thiệp quá trình xét nghiệm, thay mẫu xét nghiệm, làm sai lệch kết quả theo hướng dương tính với vi khuẩn lao.

Theo cáo trạng, nhóm bị can đã lập khống 164 hồ sơ bệnh án lao phổi liên quan đến 114 người. Bị can Hoàng Văn Huấn bị xác định đã nhận tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng liên quan đến việc làm giả hồ sơ bệnh án.