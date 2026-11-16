Truy tố cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội

Viện KSND TP Bắc Ninh vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Văn Huấn (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) về hai tội “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

Ba bị can: Lã Đức Mạnh (điều dưỡng Khoa Cấp cứu-hồi sức tích cực), Đặng Việt Phong (bác sĩ Khoa Cấp cứu-hồi sức tích cực) và Đoàn Đức Thiện (kỹ thuật viên Khoa Vi sinh) bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

Bị can Trần Văn Quang (cựu Thẩm phán TAND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (cũ) và bị can Đỗ Văn Tuấn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an TP Hà Nội) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Một số bị can trong vụ án.

Liên quan đến vụ án, Viện KSND TP Bắc Ninh truy tố 41 bị can khác. Đây là các bị can trong vụ án làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi tại Bệnh viện Phổi Hà Nội và một số địa phương.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh tiếp nhận nhiều trường hợp là bị án ở địa phương và các tỉnh, thành phố đến đầu thú, trình báo về việc đã bị tòa án xét xử phạt tù hoặc đang chuẩn bị xét xử.

Do không muốn đi chấp hành án hoặc mong được giảm nhẹ hình phạt, những người này dù không mắc bệnh lao phổi nặng, kháng đa thuốc (lao độ 4) vẫn tìm cách liên hệ với Huấn để nhờ làm giả hồ sơ bệnh án. Việc liên hệ có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua người trung gian.

Bị can Hoàng Văn Huấn thời điểm bị khởi tố.

Đổi lại, họ đưa tiền cho Huấn hoặc thông qua người trung gian, người giúp việc trong quá trình làm hồ sơ. Sau khi nhận bệnh án giả, những người này sử dụng làm tài liệu nộp cho tòa án để xin hoãn chấp hành hình phạt tù hoặc giảm nhẹ hình phạt.

Từ năm 2021 đến 2025, Huấn đã chỉ đạo cấp dưới lập 164 hồ sơ bệnh án lao phổi giả cho 114 người. Khi có người nhờ làm giả hồ sơ, Huấn phân công Mạnh liên hệ, hẹn thời gian đưa họ đến Bệnh viện Phổi Hà Nội khám. Mạnh hướng dẫn những người này khai báo các triệu chứng của bệnh lao phổi như khạc đờm kéo dài, ho ra máu, mệt mỏi, sút cân..., nhằm tạo căn cứ để bác sĩ chỉ định xét nghiệm và chụp X-quang theo quy trình chuyên môn.

Sau khi khám lâm sàng, người bệnh được chỉ định xét nghiệm vi sinh, gồm xét nghiệm AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen, xét nghiệm Xpert MTB/RIF, xét nghiệm máu và chụp X-quang ngực. Mạnh trực tiếp đưa họ đi lấy mẫu máu, mẫu đờm.

Huấn bị cáo buộc trực tiếp chỉ đạo, can thiệp làm sai lệch kết quả xét nghiệm và chẩn đoán theo hướng thể hiện người được khám mắc bệnh lao phổi. Cụ thể là Huấn chỉ đạo Thiện sử dụng mẫu bệnh phẩm của người bệnh khác, tức người thực sự mắc bệnh, để thực hiện xét nghiệm, tạo ra kết quả không đúng thực tế.

Ngoài ra, Huấn trực tiếp can thiệp kết quả chụp X-quang ngực, làm sai lệch hình ảnh tổn thương phổi theo hướng thể hiện người được khám mắc lao phổi nặng, kháng đa thuốc.

Để tránh bị các y, bác sĩ khác phát hiện những người đến làm hồ sơ không thực sự mắc bệnh, Huấn chỉ đạo Mạnh trực tiếp đón họ lên Khoa Cấp cứu-hồi sức tích cực, nhưng không thực hiện thủ tục bàn giao theo quy định của bệnh viện.

Theo quy trình, bệnh nhân chuyển từ Khoa Khám bệnh đến Khoa Cấp cứu-hồi sức tích cực phải được bàn giao, ghi nhận vào sổ giao nhận. Khoa tiếp nhận có trách nhiệm phân buồng bệnh, bố trí bác sĩ điều trị và điều dưỡng chăm sóc. Thông tin bệnh nhân mới nhập viện cũng phải được thông báo tại buổi giao ban đầu giờ làm việc ngày hôm sau.

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Huấn, Mạnh cho những người này mặc quần áo bệnh nhân, bố trí nằm trên giường bệnh do Phong phụ trách, gắn dây truyền dịch vào tay rồi chụp ảnh, tạo hình ảnh họ đang được điều trị nội trú.

Những hình ảnh này được đưa vào hồ sơ bệnh án hoặc cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi xác minh, nhằm tạo căn cứ chứng minh người được làm hồ sơ đang điều trị tại bệnh viện.

Mạnh còn lập các tài liệu thuộc trách nhiệm của điều dưỡng như phiếu sàng lọc và đánh giá tình trạng dinh dưỡng người bệnh nội trú, phiếu đánh giá người bệnh ban đầu của điều dưỡng chăm sóc, phiếu theo dõi và chăm sóc người bệnh hằng ngày. Sau đó, Mạnh chuyển hồ sơ cho Huấn tiếp tục hoàn thiện.

Mặc dù hồ sơ bệnh án phải do bác sĩ điều trị trực tiếp thiết lập, ghi chép trong quá trình điều trị, nhưng Huấn vẫn tự soạn thảo trên máy tính cá nhân các tài liệu chuyên môn, gồm bệnh án nội khoa, biên bản hội chẩn bệnh nhân nặng, phiếu theo dõi điều trị...

Trong các tài liệu này, Huấn ghi sai sự thật về tình trạng bệnh của những người được làm hồ sơ, với nội dung chẩn đoán mắc lao phổi, AFB (+), nặng, tái phát, kháng đa thuốc; tiên lượng nặng, cần tiếp tục điều trị chuyên khoa lao. Hồ sơ còn thể hiện nếu không điều trị, bệnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và lây lan cho cộng đồng.

Sau đó, Huấn yêu cầu Phong ký tên với tư cách bác sĩ điều trị trên những tài liệu đã soạn sẵn. Huấn cũng ký xác nhận với tư cách lãnh đạo khoa và lãnh đạo bệnh viện.

Khi hoàn thiện hồ sơ, Huấn sao y bệnh án rồi giao cho người môi giới hoặc thông qua Mạnh chuyển đến những người nhờ làm giả để sử dụng. Thực tế, những người này không mắc bệnh lao phổi và không phải điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn phát hiện trong máy tính do Huấn quản lý lưu trữ dữ liệu liên quan đến việc lập hồ sơ bệnh án của những người được khám, điều trị tại bệnh viện. Các tệp tin chứa thông tin cá nhân, kết quả khám bệnh, biên bản hội chẩn, phiếu theo dõi điều trị và tài liệu liên quan đến quá trình khám, chẩn đoán, điều trị bệnh lao.

Qua kiểm tra, đối chiếu dữ liệu trên máy tính với các hồ sơ bệnh án thu giữ, cơ quan điều tra xác định có căn cứ liên quan đến việc lập khống, làm giả hồ sơ bệnh án của những người được nhờ làm thủ tục.