Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vụ tiếp tay xuất khẩu quặng trái phép

Cùng vụ án, hàng chục bị can khác cũng bị truy tố về nhiều tội danh liên quan đến sai phạm trong quản lý, kinh doanh quặng sắt và hoạt động của doanh nghiệp.

Bị can Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (thời điểm chưa phạm tội).

Ngày 31/10, VKSNDTC ban hành cáo trạng truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS) và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM).

Theo đó, trong vụ án, bị can Bùi Thanh Bình (Trợ lý Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung) bị truy tố 3 tội danh “Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Bị can Mai Văn Tinh (cựu Chủ tịch Tổng Công ty VNS) cùng 15 cựu cán bộ khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trước đó, ông Tinh đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 6 năm tù trong vụ xảy ra tại Nhà máy gang thép Thái Nguyên.

Trong khi đó, các bị can Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Nguyễn Trường Giang, nguyên Trưởng phòng quản lý chất lượng và đo lường VTM bị truy tố tội “Nhận hối lộ”; bị can Trần Tuấn Dũng, Trợ lý HĐQT VNS, thành viên HĐTV VTM) bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Nguyễn Ngọc Khiêm (cựu Phó Giám đốc một công ty) bị truy tố tội “Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Ngoài ra, còn có 5 bị can khác bị truy tố về hành vi "Đưa hối lộ".

Theo cáo trạng truy tố, vụ án xảy ra trong quá trình đầu tư xây dựng Nhà máy Gang thép Lào Cai (GTLC), quản lý, kinh doanh và xuất khẩu quặng sắt tại VTM, Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) cùng các đơn vị liên quan.

Các bị can bị cáo buộc thực hiện nhiều hành vi sai phạm, tham nhũng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Trong số này, ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh, bị cáo buộc có hành vi sai phạm liên quan việc xuất khẩu quặng sắt.

Theo cáo trạng, bị can Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang vì nể nang, vụ lợi đã làm trái nhiệm vụ trong việc kiểm tra điều kiện xuất khẩu quặng sắt của các doanh nghiệp trong nước. Hai bị can bị cáo buộc tham mưu, ký văn bản gửi Bộ Công Thương đề xuất cho doanh nghiệp xuất khẩu quặng sắt trái quy định.

Việc này bị xác định vi phạm quy định về quản lý khoáng sản và chủ trương của Chính phủ đối với khoáng sản thô, tạo điều kiện cho doanh nghiệp lợi dụng chính sách để trục lợi.

Cơ quan tố tụng xác định, bị can Hưng hưởng lợi bất chính 355 triệu đồng, bị can Giang nhận 500 triệu đồng.

Với nhóm bị can ở hành vi đưa, nhận hối lộ, cơ quan tố tụng xác định bị can Bùi Thanh Bình, cựu Tổng giám đốc VTM, đã lợi dụng chức vụ để thỏa thuận với các doanh nghiệp mua bán quặng sắt, than cốc với công ty.

Bị can Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên bán quặng sắt thấp hơn giá thị trường, đồng thời hợp thức hóa thủ tục mua than cốc từ những doanh nghiệp do mình lựa chọn trước. Đổi lại, bị can nhận tiền từ các doanh nghiệp.

Cụ thể, cựu Tổng Giám đốc VTM Bình nhận 48 tỷ đồng từ Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Phát; 5 tỷ đồng từ Giám đốc Công ty Tiến Đạt Phát; 1,8 tỷ đồng từ Giám đốc Công ty An Bình và Lê Xuân Định; 7,4 tỷ đồng từ Giám đốc Công ty Trung Thành.

Tổng số tiền nhận hối lộ từ các khoản trên là 62,2 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn đề cập hành vi nhận hối lộ của ông Bình trong hoạt động mua bán than cốc, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 13 tỷ đồng.