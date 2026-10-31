Truy tố cựu Phó chủ tịch tỉnh Lào Cai cùng loạt chủ doanh nghiệp

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị liên quan.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, vụ án xảy ra trong quá trình đầu tư xây dựng Nhà máy Gang thép Lào Cai (GTLC), quản lý, kinh doanh và xuất khẩu quặng sắt tại VTM, Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) cùng các đơn vị liên quan.

Các bị can bị cáo buộc thực hiện nhiều hành vi sai phạm, tham nhũng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Họ bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Trong số này, ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh, bị cáo buộc có hành vi sai phạm liên quan việc xuất khẩu quặng sắt.

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Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cũng bị truy tố, gồm Bùi Thanh Bình, cựu Tổng giám đốc VTM; Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Phát; Nguyễn Chí Hùng, Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư; Lê Xuân Tuấn, nguyên Giám đốc LAMICO; Tạ Quang Thiều, nguyên Tổng giám đốc VTM.

Các bị can khác gồm Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng giám đốc VNS; Mai Văn Tinh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNS; Nguyễn Văn Đức, Tổng giám đốc Công ty Việt Phát; Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên; Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản An Bình và Ngô Tiến Cương, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đạt Phát.

Cựu Phó chủ tịch tỉnh nhận 355 triệu đồng

Theo cáo buộc, ông Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang vì nể nang, vụ lợi đã làm trái nhiệm vụ trong việc kiểm tra điều kiện xuất khẩu quặng sắt của các doanh nghiệp trong nước.

Hai người bị cáo buộc tham mưu, ký văn bản gửi Bộ Công Thương đề xuất cho doanh nghiệp xuất khẩu quặng sắt trái quy định. Việc này bị xác định vi phạm quy định về quản lý khoáng sản và chủ trương của Chính phủ đối với khoáng sản thô, tạo điều kiện cho doanh nghiệp lợi dụng chính sách để trục lợi.

Cáo trạng xác định ông Hưng hưởng lợi bất chính 355 triệu đồng, ông Giang nhận 500 triệu đồng. Cả hai bị truy tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Ở nhóm hành vi đưa, nhận hối lộ, cáo trạng xác định Bùi Thanh Bình, cựu Tổng giám đốc VTM, đã lợi dụng chức vụ để thỏa thuận với các doanh nghiệp mua bán quặng sắt, than cốc với công ty.

Ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên bán quặng sắt thấp hơn giá thị trường, đồng thời hợp thức hóa thủ tục mua than cốc từ những doanh nghiệp do mình lựa chọn trước. Đổi lại, bị can nhận tiền từ các doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Bình nhận 48 tỷ đồng từ Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Phát; 5 tỷ đồng từ Giám đốc Công ty Tiến Đạt Phát; 1,8 tỷ đồng từ Giám đốc Công ty An Bình và Lê Xuân Định; 7,4 tỷ đồng từ Giám đốc Công ty Trung Thành.

Tổng số tiền nhận hối lộ từ các khoản trên là 62,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, cáo trạng còn đề cập hành vi nhận hối lộ của ông Bình trong hoạt động mua bán than cốc, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 13 tỷ đồng.