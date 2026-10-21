Truy tố các bị can vụ phát bóng đá 'lậu' gây thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng

Viện KSND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can trong vụ án liên quan các hệ thống Cakhia TV, Xôi Lạc TV… Trong vụ án, các bị can: Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979), Lương Tuấn Giang (SN 1984), Nguyễn Công Định (SN 1993) bị truy tố về các tội: “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc”.

71 bị can khác bị truy tố về các tội: “Đánh bạc”, “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” hoặc “Tổ chức đánh bạc”.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2018, các bị can Phạm Nguyễn Dũng và Nguyễn Công Định thành lập dự án 90 phút và lập trình trang web “XoilacTV” để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm.

Bị can Lương Tuấn Giang thời điểm chưa bị khởi tố.

Trong đó, Dũng góp tiền đầu tư máy móc, mua đường truyền, thuê văn phòng, nhân viên… Định góp công sức. Sau khi trừ đi chi phí, cả hai sẽ chia đôi lợi nhuận. Hệ thống 90 phút sau đó mở rộng nhiều kênh khác nhau ngoài “Xôi lạc” như: VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV…

Từ ngày 1/1/2025 đến 5/2/2026, hệ thống các web của dự án 90 phút đã phát sóng 1.529 bản ghi các trận đấu mà không xin phép. Hành vi này vi phạm bản quyền được bảo hộ tại Việt Nam của Giải Ngoại hạng Anh, Công ty K+, Công ty Viễn thông FPT…

Thông qua việc phát sóng, các bị can cũng quảng cáo cho các trang cờ bạc trên mạng như 8XBET, LU88, Man88, HBET… Trong thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, hệ thống 90 phút đã thu về hơn 2,7 triệu USDT tương đương hơn 69 tỷ đồng.

Các bị can trong vụ án.

Ngoài ra, Nguyễn Công Định cùng Đỗ Văn Chiến lập ra hệ thống “Cakhia”, hoạt động tương tự hệ thống 90 phút. Hệ thống này cũng thu về hơn 2,5 triệu USDT, tương đương hơn 64 tỷ đồng.

Nguyễn Công Định còn cùng Nguyễn Mạnh Hùng thành lập hệ thống GLX Network nhằm hỗ trợ, quảng bá cho các kênh như: Xoilac TV, VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV…

Viện kiểm sát xác định, Phạm Nguyễn Dũng đã tham gia đầu tư toàn bộ các chi phí vận hành ban đầu để tạo dựng và phát triển dự án 90 phút và dự án Cakhia. Ngoài ra, Dũng còn trực tiếp chỉ đạo bộ phận kế toán - thủ quỹ thực hiện hoạt động thu - chi của dự án 90 phút và dự án Cakhia.

Do đó, Dũng phải chịu trách nhiệm với hành vi tổ chức cho các thành viên trong dự án 90 phút phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam, đồng thời quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026 là 69 tỷ đồng VNĐ.

Dũng cũng bị xác định phải chịu trách nhiệm vì tổ chức cho các thành viên trong dự án Cakhia tham gia quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026 là hơn 64 tỷ đồng.

Nguyễn Công Định bị xác định, trực tiếp điều hành hoạt động của toàn bộ dự án 90 phút, tham gia phát triển dự án Cakhia, lôi kéo các thành viên của công ty GLX Network tham gia hoạt động truyền thông cho dự án 90 phút, trực tiếp tham gia nhóm bình luận với tư cách là bình luận viên. Do vậy, Định cũng phải chịu trách nhiệm như Dũng.

Về thiệt hại dân sự trong vụ án, Viện kiểm sát xác định, Giải Ngoại hạng Anh ước tính sơ bộ, mức thiệt hại tối thiểu gây ra bởi hành vi xâm phạm bản quyền là 122 tỷ đồng.

Thiệt hại này không liên quan đến thiệt hại của các đơn vị được Giải Ngoại hạng Anh cấp quyền sử dụng quyền phát sóng tại Việt Nam (K+ và FPT). Giải Ngoại hạng Anh đang tiếp tục xác định thiệt hại từ việc bị xâm phạm bản quyền nêu trên, đồng thời đề nghị giải trình rõ tổng mức thiệt hại cụ thể và cách thức tính thiệt hại trong quá trình tham gia xét xử vụ án sau này.

Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV/K+) ước tính sơ bộ, mức thiệt hại tối thiểu gây ra bởi hành vi xâm phạm bản quyền là hơn 2.207 tỷ đồng.

Thiệt hại này không liên quan đến thiệt hại của các đơn vị được VSTV cấp quyền khai thác/phân phối nội dung tại Việt Nam và của Giải ngoại hạng Anh. VSTV đang tiếp tục xác định thiệt hại từ việc bị xâm phạm bản quyền nêu trên, đồng thời đề nghị giải trình rõ tổng mức thiệt hại cụ thể và cách thức tính thiệt hại trong quá trình tham gia xét xử vụ án sau này.

Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) chưa thống kê được chính xác thiệt hại do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra. VTVcab đang tiếp tục xác định thiệt hại từ việc bị xâm phạm bản quyền nêu trên, đồng thời đề nghị giải trình rõ tổng mức thiệt hại cụ thể và cách thức tính thiệt hại trong quá trình tham gia xét xử vụ án sau này.

Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) chưa cử người đại diện làm việc, đồng thời chưa cung cấp thiệt hại cụ thể gây ra bởi hành vi xâm phạm bản quyền.