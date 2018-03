Truy tố BS Hoàng Công Lương là không thỏa đáng

BS Hoàng Công Lương – Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình - bị truy tố, cộng đồng y khoa đã choáng váng. Tất cả những nhân viên y tế đang trực tiếp khám chữa bệnh, chính họ sẽ là những tù nhân dự bị.

Bác sĩ Trần Văn Phúc lên tiếng vụ bác sĩ Hoàng Công Lương bị truy tố

BS Trần Văn Phúc, Bệnh viện Xanh-pôn, Hà Nội đã có những chia sẻ xung quanh quyết định truy tố BS Hoàng Công Lương:

Sau khi xem xét kỹ tình tiết vụ án được các báo đăng tải, cá nhân tôi cho rằng, quyết định khởi tố BS Lương với tội danh “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là không thỏa đáng.

BS Trần Văn Phúc phân tích yếu tố khách quan cầu thành tội phạm: Tôi cho rằng, nút thắt trong quyết định truy tố BS Lương, đó chính là yếu tố khách quan cấu thành tội phạm, mà không gì khác là phải phân tích đúng về mối quan hệ nhân – quả. Nguyên nhân trực tiếp làm 8 người tử vong do nước lọc thận có pH rất thấp, độ dẫn điện cao, hàm lượng Florua cao đến 260 lần so với mức cho phép. Đó là kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.

Người chịu trách nhiệm để xảy ra sự việc tồn dư hóa chất trong nước lọc làm cho 8 bệnh nhân chết và 2 bệnh nhân nặng, đó phải là kĩ sư Bùi Mạnh Quốc trực tiếp sửa chữa, là cán bộ kĩ thuật Trần Văn Sơn có nhiệm vụ kiểm tra giám sát.

Quy chế khám bệnh chữa bệnh của Bộ Y tế quy định: BS Lương chỉ phải chịu trách nhiệm với y lệnh của mình, chứ không phải chịu trách nhiệm với chất lượng thiết bị, vật tư y tế, sinh dược phẩm được bệnh viện tiếp nhận với các giao dịch hợp pháp.

Cái sai của Bs Lương là không chờ biên bản bàn giao thiết bị! Nhưng…

Cả bên sửa chữa cũng như bên giám sát đều thông báo đã hoàn thành công việc. Nên với một người bác sĩ chủ yếu tập trung vào chuyên môn, thì cái biên bản kia chỉ còn là tờ giấy để hoàn tất thủ tục hành chính.

Giả sử BS Lương có trong tay biên bản bàn giao thiết bị, nếu quá trình chạy thận vẫn diễn ra sau đó, chắc chắn bệnh nhân cũng sẽ chết. Điều này rất có ý nghĩa trong việc xác định yếu tố khách quan cấu thành tội phạm. Rõ ràng việc BS Lương ra y lệnh chạy thận khi chưa có biên bản, thì đó không phải là nguyên nhân dẫn đến hậu quả.

BS Trần Văn Phúc cho rằng: Khi tiếp nhận thông tin hệ thống máy đã sửa xong, BS Lương đã vội vã đưa ra quyết định chạy thận mà không chờ biên bản bàn giao thiết bị, điều đó phản ánh thói quen bao lâu nay cán bộ y tế vẫn quen làm như vậy.

Bác sĩ chỉ được đào tạo để cứu người, không được phép hại người. BS Lương nhận được những lời khẳng định hệ thống đã sửa xong và chạy tốt, anh chỉ biết tin vào lời nói của những con người cụ thể, chứ bản thân BS Lương không được đào tạo để nhận biết chất lượng nước RO có gây nguy hiểm cho bệnh nhân hay không.

Việc dựa vào hành vi BS Hoàng Công Lương chỉ định chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân khi chưa có biên bản bàn giao thiết bị, để từ đó suy luận thành tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” điều đó làm sai lệch hoàn toàn bản chất vụ việc, gây oan sai cho người không phạm tội.

Thực tế trong bệnh viện, BS Lương hay bất kỳ bác sĩ nào khác, họ chỉ có thể làm những điều gì tốt cho bệnh nhân, tai biến luôn nằm ngoài ý muốn của họ.

Bản thân tôi mong Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình hủy bỏ quyết định truy tố BS Lương.

Bác sĩ Trần Văn Phúc - Bệnh viện Xanh -pôn, Hà Nội