Truy tố 74 bị can trong vụ Xôi lạc TV, trong đó có dàn bình luận viên Anh Thỏ, Batman

VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979); Nguyễn Công Định (SN 1993) và 72 bị can khác trong vụ án “Xôi lạc TV”.

Các bị can bị truy tố về nhiều tội danh như “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”, “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Trong số các bị can có nhiều bình luận viên như Nguyễn Trung Sơn - Người Thỏ, hoặc Anh Thỏ; Nguyễn Anh Tuấn – Captain, Nguyễn Công Định – Batman…

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, cuối tháng 8/2018, Dũng quen biết với Nguyễn Công Định khi đó đang phát triển trang web có tên “XoilacTV” để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm.

Bản thân Nguyễn Công Định vốn là lập trình viên, từng làm trong một số công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Do có chung đam mê bóng đá và nhận thấy tiềm năng trong hoạt động bình luận thể thao, Dũng đã quyết định đầu tư cho Định phát triển các trang web xem và bình luận bóng đá nhằm kiếm lợi nhuận.

Dũng góp vốn 100% chi phí ban đầu để xây dựng, vận hành dự án như đầu tư máy móc, máy chủ server, cơ sở dữ liệu, đường truyền, trả lương nhân viên, thuê văn phòng, điện nước…

Định có chuyên môn nên chỉ cần góp công sức tập trung phát triển toàn bộ dự án. Khi nào có lợi nhuận và trừ hết chi phí vận hành, phần còn lại sẽ chia đôi.

Dự án trang web xem và bình luận bóng đá nằm trong Công ty Heligate được gọi là Dự án 90 Phút. Dự án tập trung phát triển hệ thống trang web xem và bình luận các chương trình thể thao không xin phép đơn vị nắm giữ bản quyền.

Tính đến đầu tháng 2/2026, Nguyễn Công Định phát triển hệ thống các trang web xem lậu và bình luận bóng đá gồm 90PhutTV, VeboTV, CakeoTV, ThapcamTV, XoilacTV, BanhkhucTV.

Quá trình điều tra xác định, các trang web này đã phát sóng tổng số 1.529 bản ghi hình trận đấu thuộc các giải thể thao khác nhau mà không có sự cho phép.

Cáo trạng xác định trong đó, bị can Phạm Nguyễn Dũng là người đầu tư toàn bộ các chi phí vận hành ban đầu để tạo dựng và phát triển dự án 90 Phút và dự án Cakhia sau này.

Bị can Phạm Nguyễn Dũng cũng là người chỉ đạo bộ phận kế toán - thủ quỹ thực hiện hoạt động thu - chi của dự án 90 Phút và dự án Cakhia.

Bị can Nguyễn Công Định trực tiếp điều hành hoạt động của toàn bộ dự án 90 Phút, tham gia phát triển dự án Cakhia, lôi kéo các thành viên khác tham gia hoạt động truyền thông cho dự án 90 Phút, trực tiếp tham gia nhóm bình luận với tư cách là bình luận viên.

Do đó, Phạm Nguyễn Dũng và Nguyễn Công Định phải chịu trách nhiệm đối với hành vi tổ chức cho các thành viên trong dự án 90 Phút phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Đồng thời, 2 bị can quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026 là 69 tỷ đồng.

Dũng và Định cũng tổ chức cho các thành viên trong dự án Cakhia tham gia quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính là 64,7 tỷ VNĐ.