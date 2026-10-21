Truy tố 74 bị can trong vụ án đường dây bóng đá Xôi Lạc TV phát sóng trái phép

Hệ thống website trái phép ‘Xôi Lạc TV’. Ảnh: TG

Các bị can bị truy tố ở 4 nhóm tội, gồm: tổ chức đánh bạc, đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Phát lậu 1.529 trận bóng đá

Theo cáo trạng, Phạm Nguyễn Dũng (47 tuổi, trú P.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, bất động sản và xuất khẩu lao động. Đầu năm 2015, Dũng thành lập Công ty cổ phần nhân lực quốc tế Đông Dương, hoạt động lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Cuối năm 2016, Dũng mở thêm Công ty cổ phần hệ thống công nghệ Helios để cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và gia công phần mềm.

Nhận thấy tiềm năng của ngành công nghệ thông tin, từ giữa năm 2018, Dũng tiếp tục thành lập Công ty Heligate để tập trung vào mảng dịch vụ gia công phần mềm theo yêu cầu khách hàng nước ngoài.

Cáo trạng xác định dù với vai trò đầu tư, giữ vị trí chủ tịch nhưng Dũng không trực tiếp tham gia vào hoạt động quản lý, vận hành các công ty trên mà giao Lương Tuấn Giang (42 tuổi, trú P.Ngọc Hà, Hà Nội) đứng tên giám đốc điều hành hoạt động.

Cuối tháng 8/2018, Dũng quen "cha đẻ" của Xôi Lạc TV (XoilacTV) là Nguyễn Công Định (33 tuổi, trú phường Từ Liêm, Hà Nội). Trang web Xôi Lạc TV do Định lập trình nhằm phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm. Song do chưa có tài chính và kinh nghiệm phát triển hệ thống nên Xôi Lạc TV thời điểm đầu chỉ hoạt động với quy mô nhỏ, ít người theo dõi, chưa có lợi nhuận.

Nhận thấy tiềm năng, Dũng đầu tư cho Định phát triển các trang web tương tự Xôi Lạc TV nhằm kiếm lợi nhuận từ quảng cáo. Hai bên thỏa thuận Dũng góp 100% chi phí ban đầu để xây dựng và vận hành dự án, còn Định có chuyên môn nên chỉ cần góp công sức để phát triển.

Dưới sự đầu tư của Dũng, tính đến đầu tháng 2/2026, Định đã phát triển một hệ thống các trang web xem lậu và bình luận bóng đá, gồm: 90PhutTV, VeboTV, CakeoTV, ThapcamTV, XoilacTV, BanhkhucTV. Hệ thống này gọi chung là dự án 90 Phút.

Cáo trạng xác định, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 5/2/2026, các trang web đã phát sóng tổng số 1.529 trận đấu của nhiều giải đấu thể thao khác nhau.

Cáo trạng xác định, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 5/2/2026, các trang web của dự án 90 Phút đã phát sóng tổng số 1.529 trận đấu của nhiều giải thể thao khác nhau trong và ngoài nước mà không được sự cho phép của chủ thể đang được bảo hộ tại Việt Nam như Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh, VSTV/K+, FPT Telecom, VTVcab.

Từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, tổng doanh thu từ hoạt động quảng cáo của toàn dự án 90 Phút là hơn 2,7 triệu USDT, tương đương hơn 69 tỉ đồng.

Nhận thấy tiềm năng lớn, Dũng đã đầu tư và hỗ trợ công nghệ để Đỗ Văn Chiến (31 tuổi, trú xã Liên Hòa, Phú Thọ) phát triển thêm dự án Cakhia (Cà Khịa TV) tương tự dự án 90 Phút, với hàng loạt trang web phát lậu và bình luận bóng đá CakhiaTV, RakhoiTV, QuaytayTV, CaheoTV.

Dự án Cakhia quảng cáo cho nhiều trang web cá cược trực tuyến và thu lợi bất chính 2,5 triệu USDT, tương đương hơn 64 tỉ đồng trong giai đoạn từ tháng 4/2025 đến 1/2026.

Ước tính thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng

Về thiệt hại dân sự, cáo trạng thể hiện Giải Ngoại hạng Anh ước tính sơ bộ, mức thiệt hại tối thiểu gây ra bởi hành vi xâm phạm bản quyền là 122 tỉ đồng. Thiệt hại này không liên quan đến thiệt hại của các đơn vị được Giải Ngoại hạng Anh cấp quyền sử dụng quyền phát sóng tại Việt Nam (K+ và FPT).

Giải Ngoại hạng Anh đang tiếp tục xác định thiệt hại từ việc bị xâm phạm bản quyền nêu trên, đồng thời đề nghị giải trình rõ tổng mức thiệt hại cụ thể và cách thức tính thiệt hại trong quá trình tham gia xét xử vụ án sau này.

Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV/K+) ước tính sơ bộ, mức thiệt hại tối thiểu gây ra bởi hành vi xâm phạm bản quyền là hơn 2.207 tỉ đồng. Thiệt hại này không liên quan đến thiệt hại của các đơn vị được VSTV cấp quyền khai thác/phân phối nội dung tại Việt Nam và của Giải Ngoại hạng Anh.

Lực lượng chức năng ập vào nơi làm việc của hệ thống Xôi Lạc TV. Ảnh: CACC

VSTV đang tiếp tục xác định thiệt hại từ việc bị xâm phạm bản quyền nêu trên, đồng thời đề nghị giải trình rõ tổng mức thiệt hại cụ thể và cách thức tính thiệt hại trong quá trình tham gia xét xử vụ án sau này.

Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) chưa thống kê được chính xác thiệt hại do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra. VTVcab đang tiếp tục xác định thiệt hại từ việc bị xâm phạm bản quyền nêu trên, đồng thời đề nghị giải trình rõ tổng mức thiệt hại cụ thể và cách thức tính thiệt hại trong quá trình tham gia xét xử vụ án sau này.

Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) chưa cử người đại diện làm việc, đồng thời chưa cung cấp thiệt hại cụ thể gây ra bởi hành vi xâm phạm bản quyền.