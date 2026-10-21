Truy tố 74 bị can liên quan đến 'XoilacTV'

Theo cáo trạng, Phạm Nguyễn Dũng (sinh năm 1979), Lương Tuấn Giang (sinh năm 1984), Nguyễn Công Định (sinh năm 1993) cùng 53 bị can khác bị truy tố về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc”. 18 bị can khác bị truy tố về các hành vi khác nhau.

Lực lượng chức năng khám xét trụ sở của ổ nhóm. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cáo trạng, cuối năm 2018, Phạm Nguyễn Dũng và Nguyễn Công Định thành lập dự án 90 Phút, xây dựng trang web XoilacTV để phát trực tiếp, bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm. Dũng góp vốn đầu tư máy móc, đường truyền, thuê văn phòng và nhân viên; Định tham gia phát triển dự án. Lợi nhuận sau khi trừ chi phí được chia đôi.

Sau đó, hệ thống mở rộng thêm nhiều trang web như: VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV. Từ ngày 1-1-2025 đến 5-2-2026, hệ thống 90 Phút đã phát sóng 1.529 bản ghi các trận đấu bóng đá khi chưa được chủ thể quyền cho phép, xâm phạm bản quyền được bảo hộ tại Việt Nam của Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Công ty K+, Công ty Viễn thông FPT và các đơn vị liên quan.

Thông qua hệ thống, các bị can còn quảng cáo cho nhiều trang cá cược trực tuyến. Từ tháng 4-2025 đến tháng 1-2026, hệ thống 90 Phút thu về hơn 2,7 triệu USDT, tương đương hơn 69 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Nguyễn Công Định cùng Đỗ Văn Chiến (sinh năm 1995, bình luận viên Giàng A Phò) thành lập hệ thống Cakhia với phương thức hoạt động tương tự. Hệ thống này thu về hơn 2,5 triệu USDT, tương đương hơn 64 tỷ đồng. Định còn kết hợp với Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1985) thành lập GLX Network, hỗ trợ và quảng bá các kênh thuộc hệ thống 90 Phút.

Cáo trạng xác định, Phạm Nguyễn Dũng đầu tư các chi phí vận hành ban đầu cho dự án 90 Phút và Cakhia, đồng thời trực tiếp chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ thực hiện thu, chi. Dũng chịu trách nhiệm về hành vi tổ chức phát sóng 1.529 trận đấu khi chưa được phép và quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến, với số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 69 tỷ đồng từ hệ thống 90 Phút và hơn 64 tỷ đồng từ hệ thống Cakhia, từ tháng 4-2025 đến tháng 1-2026.

Nguyễn Công Định là người trực tiếp điều hành dự án 90 Phút, tham gia phát triển Cakhia, lôi kéo thành viên GLX Network quảng bá cho hệ thống và trực tiếp tham gia bình luận bóng đá. Vì vậy, Định phải chịu trách nhiệm về các hành vi liên quan như Dũng.

Bị can Nguyễn Trọng Thuận (sinh năm 1993), trưởng nhóm lập trình dự án 90 Phút, trực tiếp quản lý việc phát triển, vận hành 6 trang web phát lậu chương trình thể thao và quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến. Từ giữa năm 2023, Thuận tiếp tục hỗ trợ vận hành hệ thống Cakhia. Ngoài ra, Thuận tự phát triển 2 trang Xem.pro và Monplayer.org để phát tán 134 ảnh có nội dung văn hóa phẩm đồi trụy.