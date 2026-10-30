Truy tố 7 bị can trong đường dây chiếu phim lậu, thu hơn 315 tỷ đồng

Các bị can trong vụ án. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo đó, các bị can: Nguyễn Đình Minh Khoa (sinh năm 1988, tại Cộng hòa Séc; thường trú tại phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Pixes Perfect); Nguyễn Trung Anh (sinh năm 1993, tại tỉnh Điện Biên; thường trú tại khu đô thị Park City, phường Dương Nội, Hà Nội; Lập trình viên) cùng 2 bị can khác bị truy tố về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Rửa tiền”. Ba bị can còn lại cùng bị truy tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Trong số 7 bị can, Khoa được xác định là người khởi xướng trong đường dây tội phạm này.

Ngày 7/5/2026, Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Rouse Việt Nam, đơn vị được Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) ủy quyền bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, có đơn gửi Cục Đối ngoại Bộ Công an, đề nghị xử lý các cá nhân, tổ chức vận hành đường dây HiAnime có hành vi xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Quá trình điều tra xác định, 4 bị can Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Hoàng Thanh và Nguyễn Đình Xuân quen biết nhau thông qua các diễn đàn trên Internet.

Lập đường dây chiếu phim lậu

Theo cáo trạng, đầu năm 2019, nhận thấy nhiều website chiếu phim không có bản quyền trên Internet có giao diện chưa thuận tiện cho người xem, Khoa nảy sinh ý định xây dựng các trang web chiếu phim trái phép để thu lợi từ quảng cáo. Khoa liên hệ, bàn bạc với Nguyễn Trung Anh về việc cùng tổ chức thực hiện. Sau đó thống nhất rủ Nguyễn Hoàng Thanh và Nguyễn Đình Xuân cùng tham gia.

Nhóm này phân công nhiệm vụ cho từng người, tổ chức xây dựng hệ thống website sao chép, phát miễn phí phim truyền hình, phim chiếu rạp và phim hoạt hình (anime) khi chưa được chủ thể quyền cho phép.

Trong đường dây, Nguyễn Đình Minh Khoa giữ vai trò khởi xướng, phụ trách và trực tiếp mua hơn 100 tên miền thông qua nền tảng Namecheap, với giá từ 20 đến 50 USDT/tên miền/năm. Đồng thời, Khoa thực hiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) nhằm tăng khả năng xuất hiện của các website trên Internet, thu hút người truy cập.

Để tạo nguồn thu, Khoa trực tiếp liên hệ, trao đổi với nền tảng quảng cáo Propeller Ads qua Skype, Telegram, nhận mã quảng cáo và đăng tải lên các website chiếu phim. Khi người dùng truy cập để xem phim, các cửa sổ quảng cáo tự động xuất hiện. Số tiền nhóm Khoa được thanh toán phụ thuộc vào lượng truy cập của người xem.

Đối với Nguyễn Trung Anh, cơ quan tố tụng xác định bị can này giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý hệ thống kỹ thuật, điều hành hoạt động sao chép, lưu trữ và truyền phát phim. Trung Anh trực tiếp thuê, quản lý các máy chủ phục vụ lưu trữ phim, lập trình hệ thống website, duy trì hoạt động và thực hiện các biện pháp hạn chế nguy cơ website bị đánh sập.

Theo sự chỉ đạo của Trung Anh, các nhân viên tìm kiếm, sao chép và tải phim từ nhiều website trên Internet về máy tính, sau đó đưa lên hệ thống máy chủ đã thuê. Các đường dẫn phim tiếp tục được đưa vào hệ thống quản trị nội dung do Nguyễn Đình Xuân xây dựng, liên kết với giao diện các website để phục vụ người xem.

Cũng theo cáo trạng, các bị can đã đầu tư chi phí máy chủ khoảng 70.000 USDT/tháng, tương đương 1,68 tỷ đồng; chi phí mua máy chủ OVH khoảng 300 triệu đồng; chi phí văn phòng, lương nhân viên và các khoản khác khoảng 1,3 tỷ đồng/tháng.

Sao chép trái phép 33.500 bộ phim, thu hơn 315 tỷ đồng

Cáo trạng xác định, từ giữa năm 2019 đến đầu năm 2020, nhóm của Khoa xây dựng, vận hành thử nghiệm các website. Từ năm 2020, hệ thống hoạt động ổn định và bắt đầu phát sinh doanh thu quảng cáo.

Trong quá trình hoạt động, các website nhiều lần nhận cảnh báo vi phạm bản quyền theo cơ chế DMCA từ Google. Tuy nhiên, các bị can liên tục thay đổi địa chỉ website nhằm duy trì việc phát phim và thu tiền quảng cáo.

Để mở rộng hoạt động, Khoa giao Nguyễn Phước Toàn làm quản trị viên các trang Zoro, Aniwatch, HiAnime trên mạng xã hội Reddit, thực hiện quảng bá, tương tác, hỗ trợ người xem và giúp Khoa tiếp nhận tiền quảng cáo bằng USDT.

Nguyễn Trung Anh giao Nguyễn Khương Duy trực tiếp sao chép phim từ Internet. Duy còn cho mượn thẻ Visa để thanh toán chi phí hạ tầng và ví điện tử để tiếp nhận, chuyển đổi tiền quảng cáo; Doãn Thành Luân được giao làm trưởng nhóm sao chép phim, thực hiện phụ đề cho các bộ phim.

Theo kết quả điều tra, từ giữa năm 2019 đến tháng 3/2026, các bị can đã tổ chức sao chép trái phép 26.000 bộ phim truyền hình và 7.500 bộ phim hoạt hình, phát trên hệ thống website nhằm thu hút người xem. Thông qua nền tảng Propeller Ads, nhóm bị can nhận tổng cộng 12,85 triệu USDT, tương đương 12,85 triệu USD, quy đổi khoảng 315,3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Khoa, Trung Anh và Xuân mỗi người hưởng lợi bất chính 50 tỷ đồng; riêng Thanh hưởng lợi hơn 51,3 tỷ đồng. Đối với nhóm đồng phạm giúp sức, Doãn Thành Luân hưởng lợi bất chính hơn 3,74 tỷ đồng; Nguyễn Khương Duy hưởng lợi 1,77 tỷ đồng và Nguyễn Phước Toàn hưởng lợi hơn 418 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Liên minh Sáng tạo và Giải trí Hoa Kỳ (ACE), Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA), đại diện cho 8 hãng phim tại Hoa Kỳ, xác nhận không hãng phim nào cấp phép hoặc ủy quyền cho các website thuộc nhóm HiAnime, Sflix/Myflixerz và 9animetv sao chép, truyền phát, phân phối hoặc khai thác thương mại các tác phẩm được bảo hộ bản quyền.

Đến tháng 3/2026, khi các cơ quan chức năng tăng cường xử lý hành vi vi phạm bản quyền, nhóm bị can thống nhất dừng hoạt động và xóa các website đã sử dụng.

Rửa tiền bằng bất động sản, xe sang

Ngoài hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, 4 bị can Khoa, Trung Anh, Thanh và Xuân còn thực hiện hành vi rửa tiền. Sau khi nhận tiền quảng cáo bằng USDT, các bị can chuyển tiền qua nhiều ví điện tử, bán, quy đổi thành tiền Việt Nam rồi chuyển vào các tài khoản cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, Khoa chuyển USDT sang ví điện tử trên ứng dụng MetaMask của Nguyễn Phước Toàn nhằm che giấu nguồn gốc tiền, yêu cầu Toàn bán USDT, nhận tiền vào tài khoản cá nhân hoặc chuyển cho Đoàn Công Thiện, lái xe của Khoa, trước khi chuyển lại cho Khoa. Còn Nguyễn Hoàng Thanh chuyển USDT qua nhiều ví điện tử khác nhau, sau đó bán, quy đổi thành tiền Việt Nam hoặc chuyển cho các thành viên trong nhóm.

Cáo trạng xác định, các bị can tiếp tục sử dụng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để mua bất động sản, ô-tô nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản. Trong đó, Nguyễn Đình Minh Khoa sử dụng tổng cộng hơn 24,45 tỷ đồng từ nguồn tiền bán USDT để mua tài sản.

Đối với Nguyễn Đình Xuân đã sử dụng 10,69 tỷ đồng từ nguồn tiền bán USDT để mua ô-tô và bất động sản. Trong đó, Xuân mua xe Mercedes GLS 450 trị giá 6 tỷ đồng, Mercedes C300 trị giá 1,9 tỷ đồng và căn hộ tại Hà Đông, Hà Nội trị giá 2,79 tỷ đồng.

Tháng 2/2026, do lo ngại bị phát hiện, Xuân nhờ bố đẻ rồi chị gái đứng tên chiếc Mercedes C300, đồng thời thay đổi biển kiểm soát.

Còn bị can Nguyễn Hoàng Thanh đã sử dụng 7,65 tỷ đồng từ nguồn tiền bán USDT để mua nhà và nhiều ô-tô.

Quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo, lời khai phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Đối với một số nhân viên làm công hưởng lương do không nhận thức đầy đủ về nguồn gốc, tình trạng bản quyền của các bộ phim và không xác định được cụ thể số lượng phim, số tiền mà họ giúp các bị can hưởng lợi, do vậy Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự.