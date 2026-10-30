Truy tố 7 bị can liên quan vụ phát hành phim lậu

Theo cáo trạng, các bị can Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Hoàng Thanh, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân quen biết nhau thông qua các diễn đàn trên mạng dành cho giới trẻ.

Nhận thấy các website chiếu phim lậu trên mạng có giao diện chưa tối ưu, gây khó khăn cho người xem, đầu năm 2019, Nguyễn Đình Minh Khoa nhắn tin bàn bạc với Nguyễn Trung Anh về việc xây dựng các trang web phim lậu. Sau đó, cả hai rủ thêm Thanh và Xuân cùng tham gia.

Theo phân công, Khoa phụ trách mua hơn 100 địa chỉ tên miền trên mạng và thanh toán bằng USDT (tiền mã hóa trên mạng máy tính). Nguyễn Trung Anh được giao phụ trách thuê và quản lý hệ thống máy chủ phục vụ lưu trữ, truyền phát phim.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Theo cáo trạng, để sao chép và đăng tải phim, Nguyễn Trung Anh thành lập một doanh nghiệp hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin.

Sau đó, theo sự chỉ đạo của Nguyễn Trung Anh, các nhân viên trong doanh nghiệp này sao chép, tải từ các trang web chia sẻ phim trên mạng về máy tính, rồi tải lên các máy chủ mà trước đó nhóm đối tượng đã thuê.

Trong vụ án, Nguyễn Hoàng Thanh chịu trách nhiệm thiết kế logo, giao diện các trang web, theo dõi chi phí hoạt động. Hàng tháng, Nguyễn Trung Anh sẽ lấy thông tin thanh toán qua ví điện tử của đơn vị thanh toán USDT để gửi cho Thanh thanh toán qua thẻ visa của đối tượng khác.

Từ năm 2020, các trang web phát lậu phim của nhóm đối tượng bắt đầu phát sinh doanh thu quảng cáo. Quá trình vận hành, nhóm của Nguyễn Đình Minh Khoa nhận được thư điện tử từ công cụ tìm kiếm Google về việc bảo vệ quyền tác giả trên môi trường số theo pháp luật Hoa Kỳ, cảnh báo nhiều lần các trang web vi phạm bản quyền. Do đó, các đối tượng liên tục thay đổi địa chỉ những trang web để duy trì việc phát phim và thu tiền quảng cáo.

Trong hai năm (2023, 2024), các chủ thể sở hữu phim ủy quyền cho Công ty Luật Rouse để yêu cầu chấm dứt hoạt động vi phạm bản quyền đối với nhóm đối tượng trên.

Cáo trạng xác định, khi người dùng truy cập vào các trang web chiếu phim lậu, quảng cáo sẽ hiện lên, số tiền quảng cáo sẽ phụ thuộc vào lượng truy cập. Cơ quan công tố xác định, từ đầu 2020 đến tháng 3-2026, Khoa nhận 2,5 triệu USDT; từ tháng 9-2023 đến tháng 3-2026, Nguyễn Hoàng Thanh nhận 10,3 triệu USDT. Số tiền thu được từ quảng cáo, các đối tượng chuyển đổi thành tiền Việt Nam và chuyển vào ví cá nhân.

Đến tháng 3-2026, do cơ quan chức năng tăng cường xử lý vi phạm bản quyền, nên nhóm đối tượng trên dừng hoạt động và xóa các trang web đã sử dụng.

Kết quả điều tra xác định, từ giữa 2019 đến tháng 3-2026, các đối tượng sao chép 26.000 phim truyền hình, 7.500 phim hoạt hình, qua đó thu được số tiền từ quảng cáo là 12,8 triệu USDT (tương đương 12,8 triệu USD, khoảng hơn 313,3 tỷ đồng Việt Nam).

Sau khi thu được số tiền lớn trên, nhóm đối tượng mua xe, bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm tội mà có.