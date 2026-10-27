Truy tố 5 bị can trong vụ chôn lấp trái phép hơn 984 tấn chất thải tại Hải Phòng

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Bùi Đình Chung (áo đen) . Ảnh: BCA

Bị can Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong, bị truy tố về hai tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Gây ô nhiễm môi trường", theo khoản 3 Điều 221 và điểm d khoản 3 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can Phan Thị Hương Giang, Phó Trưởng phòng Kế toán, và Phạm Thị Xuân, thủ quỹ Công ty Tân Thuận Phong, bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Bùi Đình Chung, Giám đốc Công ty Đông Dương 3, và Bùi Đức Huy, Phó Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong, cùng bị truy tố về tội "Gây ô nhiễm môi trường", theo điểm d khoản 3 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Chuyển giao chất thải cho doanh nghiệp không đủ điều kiện xử lý

Theo cáo trạng, ngày 8/2/2025, Công ty TNHH Huaping Việt Nam, tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng), ký hợp đồng thuê Công ty Tân Thuận Phong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp, trong đó có "cát cháy", với đơn giá 500 đồng/kg.

Bùi Văn Bình giao nhân viên đưa "cát cháy" vào dây chuyền xử lý hóa học. Tuy nhiên, sau khi xử lý thử khoảng 500 kg, hệ thống hút bị tắc nên Bình chỉ đạo dừng xử lý. Bùi Đức Huy sau đó chỉ đạo tập kết số "cát cháy" tại xưởng xử lý chất thải của Công ty Tân Thuận Phong.

Đến tháng 4/2025, do lượng "cát cháy" tồn đọng lớn, Huy xin ý kiến và được Bình đồng ý chuyển sang Công ty Đông Dương 3 xử lý. Theo cáo trạng, dù biết doanh nghiệp này không đủ điều kiện tiếp nhận, xử lý "cát cháy", Huy vẫn chỉ đạo nhân viên liên hệ, thỏa thuận với Bùi Đình Chung để chuyển giao, với đơn giá ban đầu 100 đồng/kg, giảm còn 50 đồng/kg vào tháng 6/2025.

Thời điểm đó, Chung đang chuẩn bị san lấp mặt bằng nhà xưởng của Công ty Hồng Vận. Do cát tự nhiên khan hiếm, giá tăng cao, Chung đồng ý tiếp nhận "cát cháy" để chèn, lót đường ống của hệ thống thoát nước, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và san lấp mặt bằng.

Từ tháng 2 đến tháng 9/2025, Công ty Huaping Việt Nam chuyển giao cho Công ty Tân Thuận Phong hơn 2.724 tấn "cát cháy" và đã thanh toán hơn 673 triệu đồng.

Trong đó, từ tháng 4 đến ngày 9/9/2025, Công ty Tân Thuận Phong vận chuyển hơn 2.663 tấn đến Công ty Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận; hơn 61 tấn còn lại được chuyển giao cho Công ty Xi măng Cẩm Phả để xử lý.

Theo cáo trạng, Bình và Huy giao cho Đào Văn Thủy điều hành việc vận chuyển "cát cháy" đến các địa điểm do nhân viên của Chung hướng dẫn. Việc giao nhận, cân đo và thanh toán được nhân viên các doanh nghiệp liên quan theo dõi, đối chiếu chứng từ để đề xuất Bình duyệt chi phí xử lý.

Hơn 1.678 tấn chất thải được sử dụng làm gạch, hơn 984 tấn dùng để san nền

Sau khi tiếp nhận, theo cáo trạng, Bùi Đình Chung chỉ đạo nhân viên sử dụng hơn 1.678 tấn "cát cháy" trộn với bùn thải để sản xuất gạch tuynel. Hơn 984 tấn còn lại được sử dụng để chôn lấp, san nền trong khuôn viên Công ty Hồng Vận.

Ngày 9/9/2025, cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, tạm giữ hơn 984 tấn "cát cháy" và lấy mẫu trưng cầu giám định.

Kết luận giám định xác định các mẫu chất thải mà cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình khám nghiệm hiện trường, khám xét là chất thải rắn thông thường.

Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) kết luận việc Công ty Tân Thuận Phong chuyển giao "cát cháy" chưa qua xử lý cho Công ty Đông Dương 3 làm nguyên liệu đầu vào để sản xuất gạch nung tuynel không đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cáo trạng xác định hành vi của Bùi Văn Bình, Bùi Đình Chung và Bùi Đức Huy đã vi phạm quy định của Luật Bảo vệ môi trường về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có việc chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn không đúng quy trình kỹ thuật và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.