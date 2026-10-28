Truy tố 5 bị can trong vụ chôn lấp trái phép hơn 984 tấn chất thải

Bị can Bùi Văn Bình, GĐ Cty Tân Thuận Phong bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Gây ô nhiễm môi trường”. Bị can Phan Thị Hương Giang, Phó phòng Kế toán và Phạm Thị Xuân, thủ quỹ Cty Tân Thuận Phong bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bùi Đình Chung, GĐ Cty Đông Dương 3 và Bùi Đức Huy, PGĐ Cty Tân Thuận Phong cùng bị truy tố về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Theo cáo trạng, ngày 8/2/2025, Cty TNHH Huaping Việt Nam, tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng), ký hợp đồng thuê Cty Tân Thuận Phong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp, trong đó có “cát cháy’, với đơn giá 500 đồng/kg. Bình giao nhân viên đưa “cát cháy” vào dây chuyền xử lý hóa học. Tuy nhiên, sau khi xử lý thử khoảng 500kg, hệ thống hút bị tắc nên Bình chỉ đạo dừng xử lý. Huy sau đó chỉ đạo tập kết số “cát cháy” tại xưởng xử lý chất thải của Cty Tân Thuận Phong.

Đến tháng 4/2025, do lượng “cát cháy” tồn đọng lớn, Huy xin ý kiến và được Bình đồng ý chuyển sang Cty Đông Dương 3 xử lý. Theo cáo trạng, dù biết DN này không đủ điều kiện tiếp nhận, xử lý “cát cháy”, Huy vẫn chỉ đạo nhân viên liên hệ, thỏa thuận với Chung để chuyển giao, với đơn giá ban đầu 100 đồng/kg, giảm còn 50 đồng/kg vào tháng 6/2025.

Thời điểm đó, Chung đang chuẩn bị san lấp mặt bằng nhà xưởng của Cty Hồng Vận. Do cát tự nhiên khan hiếm, giá tăng cao, Chung đồng ý tiếp nhận “cát cháy” để chèn, lót đường ống của hệ thống thoát nước, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và san lấp mặt bằng.

Từ tháng 2 - 9/2025, Cty Huaping Việt Nam chuyển giao cho Cty Tân Thuận Phong hơn 2.724 tấn “cát cháy” và đã thanh toán hơn 673 triệu đồng. Trong đó, từ tháng 4 - 9/9/2025, Cty Tân Thuận Phong vận chuyển hơn 2.663 tấn đến Cty Đông Dương 3 và Cty Hồng Vận; hơn 61 tấn còn lại được chuyển giao Cty Xi măng Cẩm Phả xử lý.

Theo cáo trạng, Bình và Huy giao cho Thủy điều hành việc vận chuyển “cát cháy” đến các địa điểm do nhân viên của Chung hướng dẫn. Việc giao nhận, cân đo và thanh toán được nhân viên các DN liên quan theo dõi, đối chiếu chứng từ để đề xuất Bình duyệt chi phí xử lý.

Sau khi tiếp nhận, Chung chỉ đạo nhân viên sử dụng hơn 1.678 tấn “cát cháy” trộn với bùn thải để sản xuất gạch tuynel. Hơn 984 tấn còn lại được sử dụng để chôn lấp, san nền trong khuôn viên Cty Hồng Vận.

Ngày 9/9/2025, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tạm giữ hơn 984 tấn “cát cháy” và lấy mẫu trưng cầu. Kết luận giám định xác định các mẫu chất thải mà cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình khám nghiệm hiện trường, khám xét là chất thải rắn thông thường.

Cục Môi trường (Bộ NN&MT) kết luận việc Cty Tân Thuận Phong chuyển giao “cát cháy” chưa qua xử lý cho Cty Đông Dương 3 làm nguyên liệu đầu vào để sản xuất gạch nung tuynel không đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Cáo trạng xác định hành vi của Bùi Văn Bình, Bùi Đình Chung và Bùi Đức Huy đã vi phạm quy định của Luật Bảo vệ môi trường về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có việc chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn không đúng quy trình kỹ thuật và quy định pháp luật.