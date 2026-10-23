Truy tố 5 bị can trong vụ chôn, lấp trái phép hơn 900 tấn chất thải

Các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Bộ Công an)

Cụ thể, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can Bùi Văn Bình (Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại khoản 3, Điều 221 và điểm d khoản 3 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Truy tố các bị can Phan Thị Hương Giang (Phó Trưởng phòng Kế toán Công ty Tân Thuận Phong); Phạm Thị Xuân (Thủ quỹ Công ty Tân Thuận Phong) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Bùi Đình Chung (Giám đốc Công ty Đông Dương 3); Bùi Đức Huy (Phó Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong) bị truy tố về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 8/2/2025, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huaping Việt Nam (Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Hải Phòng) ký hợp đồng thuê công ty của Bùi Văn Bình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp, trong đó có “cát cháy” với đơn giá 500 đồng/kg.

Bùi Văn Bình giao cho Nguyễn Ngọc Đại (Tổ trưởng Tổ xử lý hóa học Công ty Tân Thuận Phong) xử lý “cát cháy” qua hệ thống dây chuyền xử lý hóa học; Đại cho chạy xử lý khoảng 500kg “cát cháy” nhưng hệ thống hút bị tắc nên Bình chỉ đạo không xử lý nữa, sau đó Bùi Đức Huy (Phó Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong) chỉ đạo tập kết “cát cháy” tại khu vực xưởng xử lý chất thải của Công ty Tân Thuận Phong.

Đến tháng 4/2025, lượng “cát cháy” tiếp nhận từ Công ty Huaping Việt Nam tồn ứ số lượng lớn nên sau khi xin chủ trương và được Bùi Văn Bình đồng ý, Bùi Đức Huy mặc dù biết Công ty Đông Dương 3 không đủ điều kiện để tiếp nhận, xử lý “cát cháy” nhưng để tiết kiệm chi phí Huy đã chỉ đạo Đào Thị Thơm liên hệ, thỏa thuận để Bùi Đình Chung tiếp nhận “cát cháy” của Công ty Tân Thuận Phong để xử lý, với đơn giá 100 đồng/kg (đến tháng 6/2025 giảm xuống 50 đồng/kg).

Cũng theo cáo trạng, thời điểm này, Bùi Đình Chung chuẩn bị san lấp mặt bằng nhà xưởng của Công ty Hồng Vận, đang cần vật liệu (cát san lấp) nhưng do cát tự nhiên khan hiếm và giá tăng cao, nên Chung đồng ý tiếp nhận “cát cháy” để chèn, lót đường ống cống của hệ thống thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy và chôn, lấp tạo mặt bằng nhà xưởng.

Từ tháng 2/2025 đến tháng 9/2025, Công ty Huaping Việt Nam chuyển giao cho Công ty Tân Thuận Phong tổng cộng hơn 2.724 tấn “cát cháy”, đã thanh toán hơn 673 triệu đồng.

Từ tháng 04/2025 đến ngày 09/9/2025, Công ty Tân Thuận Phong vận chuyển hơn 2.663 tấn “cát cháy” đến Công ty Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận.

Số “cát cháy” còn lại là hơn 61 tấn, Công ty Tân Thuận Phong đã chuyển giao Công ty Xi măng Cẩm Phả để xử lý.

Bùi Văn Bình, Bùi Đức Huy giao cho Đào Văn Thủy (cháu rể của Bình) phân công, điều hành các lái xe nhận “cát cháy” từ Công ty Tân Thuận Phong chở đến Công ty Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận để đổ xuống các vị trí do nhân viên của Chung hướng dẫn.

Tính đến tháng 7/2025, Công ty Tân Thuận Phong đã thanh toán hơn 134,3 triệu đồng cho Công ty Đông Dương 3.

Sau khi tiếp nhận, Bùi Đình Chung đã chỉ đạo nhân viên của mình sử dụng hơn 1.678 tấn “cát cháy” trộn cùng bùn thải để làm gạch tuynel, số “cát cháy” còn lại hơn 984 tấn, Chung đã sử dụng chôn, lấp, san nền tại khuôn viên Công ty Hồng Vận.

Ngày 9/9/2025, Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường đã tạm giữ hơn 984 tấn “cát cháy” nêu trên và lấy mẫu để trưng cầu giám định.

Kết luận giám định nêu rõ “Các mẫu chất thải mà cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình khám nghiệm hiện trường, khám xét là chất thải rắn thông thường”. Cục Môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường kết luận, việc Công ty Tân Thuận Phong chuyển giao cát cháy chưa qua xử lý cho Công ty Đông Dương 3 làm nguyên liệu đầu vào để sản xuất gạch nung tuynel là không đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường”.

Cáo trạng xác định, hành vi của Bùi Văn Bình, Bùi Đình Chung, Bùi Đức Huy đã vi phạm Luật Bảo vệ môi trường, quy định các hành vi bị nghiêm cấm: Chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn,…không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.