Truy tố 31 bị can trong vụ án tại Công ty Luyện kim Việt Trung

Vụ án được điều tra về các hành vi: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Trong đó, bị can Bùi Thanh Bình (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung) bị đề nghị truy tố 3 tội danh là “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Nhận hối lộ” và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản nhà nước, cơ quan, tổ chức”.

Bị can Mai Văn Tinh (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị VNS), Đậu Văn Hùng (cựu Tổng giám đốc VNS) cùng một số bị can là cựu thành viên Hội đồng quản trị của VNS gồm: Đặng Thúc Kháng, Nguyên Minh Xuân và Lê Phú Hưng bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đối với hai cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Lào Cai là Lê Ngọc Hưng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và Đỗ Trường Giang (cựu Giám đốc Sở Công Thương) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, tháng 7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can trong vụ án này. Tuy nhiên sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo kết luận điều tra, Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung thực hiện dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai. Quá trình thực hiện dự án, bán quặng, mua than, các bị can là lãnh đạo doanh nghiệp đã có nhiều sai phạm, có hành vi đưa, nhận hối lộ.

Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra xác định, hậu quả thiệt hại từ các hành vi sai phạm, hành vi đưa, nhận hối lộ của các bị can trong hoạt động mua bán than cốc giữa Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung và một số doanh nghiệp.