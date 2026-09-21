Truy tố 2 tội danh đối với kẻ sát hại 3 người tại Đồng Nai

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được các cơ quan tố tụng hoàn tất kết luận điều tra, ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Anh để đưa vụ án ra xét xử trong thời gian rất ngắn, chỉ trong vòng hơn nửa tháng.

Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Viết Quang (ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai) bị thương tích 76% cơ thể; vợ và 2 con anh Quang bị sát hại tử vong gồm: chị Hồ Thị Mai, cháu N.T.H (SN 2015) và cháu N.N.H (SN 2025)

Theo cáo trạng, đầu năm 2026, bị can Nguyễn Đức Anh và bạn gái P.A (SN 2009, thường trú tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) có mối quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên đến khoảng đầu tháng 7/2026, thì P.A chủ động chia tay với Đức Anh.

Chiều ngày 2/9/2026, Nguyễn Đức Anh cùng Nguyễn Minh Nhật (thường trú tại phường Long Bình) cùng nhóm bạn uống rượu tại nhà của một người bạn của Đức Anh. Trong lúc uống rượu, Đức Anh khóc và nói bị P.A bỏ nên có ý định giết P.A để trả thù, nhưng được mọi người can ngăn.

Nguyễn Đức Anh được dẫn giải đến hiện trường vụ việc.

Đêm cùng ngày, sau khi đã uống rượu với các bạn, Nguyễn Đức Anh nói dối nhờ Nguyễn Minh Nhật chở đến ấp Bùi Chu (xã Bình Minh) để đòi số tiền 5 triệu đồng. Sau đó, Đức Anh nói với Nhật chở về nhà để lấy đồ nhưng không nói rõ là lấy đồ gì. Đức Anh lấy một cây kiếm Nhật cất giấu trong người và một con dao Thái Lan, giấu trong túi quần rồi hướng dẫn Nhật chở đến chạy quanh nhà của P.A khoảng 3 vòng để quan sát, tìm cách vào nhà để giết P.A.

Khi nhìn thấy ông Đinh Văn Rung (bố của P.A) đi làm về, Đức Anh nói với Nhật “để tao thịt ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao”. Nhật liền can ngăn và chở Đức Anh về nhà.

Khoảng 0h ngày 3/9, Đức Anh đeo khẩu trang, mang theo 2 con dao Thái Lan giấu trong người rồi đi xe máy đến nhà chị P.A. Tại đây, đối tượng trèo tường rào lên mái nhà, định chui qua giếng trời để đột nhập vào bên trong nhằm sát hại chị P.A. Tuy nhiên, do cửa đã bị khóa nên Đức Anh không thể thực hiện được mục đích.

Đối tượng mô tả lại việc trèo tường để vào nhà các nạn nhân.

Lúc này, ông Đinh Văn Rung phát hiện sự việc nên đã lên tiếng khuyên ngăn và dọa sẽ báo Công an. Không chấp nhận, Đức Anh tiếp tục di chuyển trên mái nhà của anh Nguyễn Viết Quang, sát bên nhà ông Rung, sau đó trèo qua ban công tầng 2, mở cửa để đi vào trong nhà. Khi xuống tầng trệt, Đức Anh gặp anh Quang đang đứng ở cửa phía sau nhà la lớn “ai vậy”, Đức Anh không trả lời mà cầm 2 dao Thái Lan xông đến tấn công đuổi anh Quang chạy ra khu vực nhà vệ sinh.

Trong lúc chống trả, anh Quang dùng dao chém trúng vùng trán của Đức Anh gây rách da. Trong quá trình xô xát, anh Quang vô tình làm rơi dao; Đức Anh liền nhặt lấy con dao này rồi tiếp tục truy đuổi khiến anh Quang phải bỏ chạy và sau đó gục xuống.

Khi đuổi đến cửa phòng ngủ, Đức Anh dùng dao đâm một nhát vào vùng cổ chị Hồ Thị Mai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đức Anh cầm dao đi vào phòng ngủ, dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào đầu các cháu N.T.H cháu N.N.H khiến 2 đứa trẻ tử vong.

Ngay sau khi gây án, Nguyễn Đức Anh bị Công an TP Đồng Nai bắt giữ. Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Anh khai nhận không quen biết, không có mâu thuẫn với các nạn nhân và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối với Nguyễn Minh Nhật, đã chở Nguyễn Đức Anh đi đến nhà P.A, nhưng Nhật không biết mục đích Đức Anh tìm cách vào nhà sát hại P.A. Sau khi Đức Anh nói giết người thì Nhật đã can ngăn và chở Đức Anh về nhà. Vì vậy, Viện Kiểm sát cho rằng Cơ quan CSĐT Công an TP đồng Nai không xử lý đối với Nguyễn Minh Nhật về hành vi không tố giác tội phạm là có căn cứ.