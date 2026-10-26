Truy tố 2 giám đốc chôn, lấp trái phép và sử dụng hàng nghìn tấn chất thải

Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong (viết tắt là Công ty Tân Thuận Phong), Công ty TNHH Thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 (viết tắt là Công ty Đông Dương 3) và một số cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn Hải Phòng.

Bị can Bùi Văn Bình (Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Bị can Bùi Đình Chung (áo đen).

2 bị can Phan Thị Hương Giang (Phó trưởng Phòng Kế toán Công ty Tân Thuận Phong) và Phạm Thị Xuân (Thủ quỹ Công ty Tân Thuận Phong) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

2 bị can Bùi Đình Chung (Giám đốc Công ty Đông Dương 3), Bùi Đức Huy (Phó giám đốc Công ty Tân Thuận Phong) bị truy tố về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Theo cáo trạng, ngày 8/2/2025, Công ty TNHH Huaping Việt Nam (Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Hải Phòng) ký hợp đồng thuê Công ty Tân Thuận Phong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp, trong đó có "cát cháy" với đơn giá 500 đồng một kg.

Bình giao cho Nguyễn Ngọc Đại (Tổ trưởng Tổ xử lý hóa học, Công ty Tân Thuận Phong) xử lý "cát cháy" qua hệ thống dây chuyền xử lý hóa học. Đại cho chạy xử lý khoảng 500 kg "cát cháy", nhưng hệ thống hút bị tắc nên Bình chỉ đạo không xử lý nữa. Sau đó, Bùi Đức Huy (Phó giám đốc Công ty Tân Thuận Phong) chỉ đạo tập kết "cát cháy" tại khu vực xưởng xử lý chất thải của Công ty Tân Thuận Phong.

Bị can Bùi Văn Bình thời điểm chưa bị khởi tố.

Tháng 4/2025, Huy thấy lượng "cát cháy" tiếp nhận từ Công ty TNHH Huaping Việt Nam tồn ứ số lượng lớn nên xin chủ trương xử lý và được Bình đồng ý. Mặc dù Huy biết Công ty Đông Dương 3 không đủ điều kiện để tiếp nhận, xử lý "cát cháy" nhưng để tiết kiệm chi phí, nên Huy đã chỉ đạo Đào Thị Thơm (Trưởng phòng môi trường) liên hệ, thỏa thuận để Bùi Đình Chung (Giám đốc Công ty Đông Dương 3) tiếp nhận "cát cháy" của Công ty Tân Thuận Phong để xử lý, với đơn giá 100 đồng một kg (đến tháng 6/2025 giảm xuống 50 đồng một kg).

Thời điểm này, Chung chuẩn bị san lấp mặt bằng nhà xưởng của Công ty Hồng Vận nên đang cần vật liệu (cát san lấp), nhưng do cát tự nhiên khan hiếm và giá tăng cao, nên Chung đồng ý tiếp nhận "cát cháy" để chèn, lót đường ống cống của hệ thống thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy và chôn, lấp tạo mặt bằng nhà xưởng.

Trụ sở Công ty Tân Thuận Phong.

Từ tháng 2/2025 đến tháng 9/2025, Công ty TNHH Huaping Việt Nam chuyển giao cho Công ty Tân Thuận Phong tổng cộng hơn 2.724 tấn "cát cháy", đã thanh toán hơn 673 triệu đồng. Từ tháng 4/2025 đến ngày 9/9/2025, Công ty Tân Thuận Phong vận chuyển hơn 2.663 tấn "cát cháy" đến Công ty Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận.

Số "cát cháy" còn lại là hơn 61 tấn Công ty Tân Thuận Phong đã chuyển giao Công ty Xi măng Cẩm Phả để xử lý. Bình và Huy giao cho Đào Văn Thủy (cháu rể Bình) phân công, điều hành các lái xe nhận "cát cháy" từ Công ty Tân Thuận Phong chở đến Công ty Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận để đổ xuống các vị trí do nhân viên của Chung hướng dẫn.

Hiện trường vụ chôn, lấp trái phép "cát cháy" gây ô nhiễm môi trường.

Viện kiểm sát xác định Bùi Đình Chung đã chỉ đạo nhân viên của mình sử dụng hơn 1.678 tấn "cát cháy" trộn cùng bùn thải để làm gạch tuynel, số "cát cháy" còn lại hơn 984 tấn, Chung đã sử dụng chôn, lấp, san nền tại khuôn viên Công ty Hồng Vận.

Hành vi của Bùi Văn Bình, Bùi Đình Chung, Bùi Đức Huy đã vi phạm Luật Bảo vệ môi trường, quy định các hành vi bị nghiêm cấm: Chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn… không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.