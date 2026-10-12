Truy tố 2 cựu nhân viên ngân hàng vụ 'tuồn' hơn 40 triệu USD ra nước ngoài

Trong đó, Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987) là Giám đốc các Công ty TNHH Thương mại thiết bị Điện tử Việt Linh (Công ty Việt Linh) và Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phong Lâm (Công ty Phong Lâm).

Lê Đăng Khoa (SN 1988) và Đinh Thị Lịch (SN 1989) là hai cựu nhân viên Ngân hàng OCB Chi nhánh Hà Nội. Meng Jun là kế toán trưởng Công ty Phong Lâm; còn Lê Thanh Phương là kế toán Công ty Việt Linh.

Ảnh minh họa.

Hai bị can còn lại gồm Trần Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ mạng Vinaecom và Yang Jing, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH kỹ thuật mạng Newmone Việt Nam tại Hà Nội.

Theo cáo trạng, năm 2019, Nguyễn Mạnh Linh quen Zheng Yan Fei (quốc tịch Trung Quốc), sau đó, Linh được thuê đứng tên giám đốc của hai doanh nghiệp Việt Linh, Phong Lâm. Từ năm 2021, Zheng Yan Fei chỉ đạo Linh cách hợp thức các loại hồ sơ để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.

Các đối tượng thỏa thuận, Zheng Yan Fei tìm kiếm người có nhu cầu chuyển tiền, thỏa thuận chi phí, còn Linh trực tiếp thực hiện giao dịch với khách hàng.

Quá trình thực hiện, Linh được hai cựu nhân viên OCB Chi nhánh Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ soạn thảo, hợp thức các hợp đồng kinh tế tạm nhập, tái xuất với các đối tác nước ngoài. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất chủ yếu là đồ điện tử với giá trị hợp đồng rất lớn.

Sau đó, các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân của Linh để nhận tiền chuyển khoản của khách có nhu cầu, hoặc hợp thức nguồn tiền khách chuyển, thông qua hình thức mua bán đồng tiền ảo USDT rồi nộp tiền vào tài khoản Công ty Việt Linh, Công ty Phong Lâm để chuyển ra nước ngoài.

Cơ quan tố tụng làm rõ, Linh đã hợp thức hồ sơ của Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm để vận chuyển trái phép ra nước ngoài 40,2 triệu USD (tương đương hơn 923 tỷ đồng). Đồng thời, Linh chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 11 triệu USD.

Hai bị can Khoa và Lịch bị cáo buộc tham gia hợp thức hồ sơ của doanh nghiệp, vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 35 triệu USD và chuyển trái phép tiền từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 11 triệu USD.

Đối với Zheng Yan Fei, lực lượng điều tra rà soát thông tin xuất nhập cảnh và xác định, người này hàng tháng nhập cảnh vào Việt Nam một lần và xuất cảnh ngay trong ngày. Đến ngày 11/6/2025, Zheng Yan Fei rời Việt Nam.

Cơ quan điều tra đã ủy thác tư pháp cho cơ quan chức năng Trung Quốc nhưng chưa có kết quả trả lời, nên tách rút tài liệu liên quan đối tượng này để làm rõ, xử lý sau.